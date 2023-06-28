Соучредитель телекомпании "Формула" заявил о нападении

28 июня 2023, 01:19

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Нападение на одного из учредителей телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе произошло на входе в торговый центр. Неизвестный ударил его в лицо и пытался бить уже упавшего. Коллеги сочли нападение на Мшвилдадзе заказным.

Один из учредителей телеканала "Формула" Миша Мшвилдадзе сообщил 27 июня о нападении на него.

По словам Мшвилдадзе, нападающий ударил его кулаком по лицу, после чего он упал. Это, однако, не остановило напавшего, он попытался продолжить избиение. "Неизвестный напал на меня у входа в универмаг Carrefour. Я был в наушниках и ничего не слышал. На входе стоит камера, все записывается. Внутри будут камеры в супермаркете. Вероятно, он убежал, потом пришла полиция. Я не верю, что такие вещи случаются сами по себе. И я не верю, что у людей хватает глупости совершать такое безумие, которое наказывается тюремным заключением», - сказал он.

Нападение прокомментировал заместитель генерального директора "Формулы" Георгий Таргамадзе. "Во-первых, я уверен, что насилие в отношении таких людей в Грузии организовано спецслужбами. Это делается сознательно, конкретно для того, чтобы ограничить деятельность людей, активных в обществе. Во-вторых, это то, что следует за пропагандистской обработкой общественности. Некоторые затрудняются отличить ложь от реальности", - заявил он.

Нападение прокомментировала депутат парламента от партии "Стратегия Агмашенебели" Теона Акубардия. Она заявила, что нападение не случайно, а организованно, и подобные инциденты сталкивают страну в темное прошлое.

МВД Грузии начало расследование по факту нападения. Оно ведется по статье 126 УК Грузии (насилие), пишет "Грузия-онлайн".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили отказался от контрольного пакета акций телеканала "Формула" на фоне скандала с его возможной причастностью к международной мошеннической сети. Кезерашвили пообещал передать коллективу и оставшиеся акции "после падения олигархического режима в стране". Кезерашвили может быть причастен к глобальной мошеннической сети, которая заработала более миллиарда долларов на обмане европейских граждан, об этом гласит расследование BBC.

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