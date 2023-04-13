Опасные связи: что общего у грузинского министра и мошеннической сети?

13 апреля 2023, 16:55

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Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили может быть связан с глобальной мошеннической сетью, которая заработала более миллиарда долларов на обмане европейских граждан. Об этом гласит расследование BBC, опубликованное 12 апреля 2023 года. На каком основании журналисты сделали вывод о причастности бывшего министра обороны к мошенническим сделкам читайте в справке «Кавказского узла».

Более года BBC занималась расследованием глобальной мошеннической сети сотен инвестиционных брендов, которая выманила у клиентов более миллиарда долларов. Сеть известна полиции как группа Milton. Итогом расследования стала публикация материала «В поисках бизнесменов, стоящих за аферой на миллиард долларов» .

Как устроена схема мошенничества

В ноябре 2022 года журналисты BBC сопровождали немецкую и грузинскую полицию в рейдах в колл-центры в Тбилиси. «На экранах компьютеров мы видели ряды британских телефонных номеров. Мы позвонили по нескольким номерам и поговорили с британскими гражданами, которые сказали, что только что вложили деньги. На одном столе лежала рукописная записка со списком имен и пометками: «Домовладелец, никаких обязанностей»; «50к в сбережениях»; «Из Польши, гражданин Великобритании»; «50к в акциях», – сообщают расследователи .

Мошенники звонили европейским гражданам с предложением инвестировать свои сбережения и таким образом приумножить капитал. Обманным путем они вносили тысячи, а в некоторых случаях и сотни тысяч евро или фунтов стерлингов на специальные крипто-счета. Людей, которые раскрывали большие сбережения, подталкивали к крупным инвестициям. Чтобы потенциальные жертвы ничего не заподозрили, мошеннические компании активно использовали рекламу в социальных сетях.

Большинство жертв регистрировались, увидев рекламу в социальных сетях. Вскоре им звонили из колл-центра с предложением получать доход до 90% в день, участвуя в электронных торгах ценными бумагами, валютой и криптовалютой через фиктивные электронные счета с использованием определенных платформ. Некоторым жертвам брокер давал указание заключать сделки с высоким риском, другим предлагал загрузить программное обеспечение, которое позволяло мошеннику удаленно управлять их компьютером и размещать за них сделки. По словам бывших сотрудников Milton, некоторые клиенты думали, что совершают настоящие сделки, но их деньги просто выкачивались. «Жертвы думают, что у них есть реальный счет, но на самом деле никакой торговли нет, это просто симуляция», – приводит BBC слова бывшего сотрудника Milton.

Один из журналистов-расследователей представился начинающим трейдером, чтобы понять, как работает схема ихнутри. Его депозит был «разделен на мелкие части и перемещался по множеству разных биткойн-кошельков, которые, по всей видимости, были связаны с группой Милтона». Эксперты рассказали BBC, что настоящие финансовые учреждения не направляют деньги таким образом. По мнению юриста, специализирующаяся на криптовалютах и мошенничестве, деньги были распределены по разным биткойн-кошелькам, чтобы «сделать их как можно более сложными и трудными для поиска ни вам, ни жертве, ни нам как юристам».

О чем говорят факты

Журналистами BBC были выявлено более 152 брендов, участвующих в сети группы Milton.

Операции группы ранее расследовались шведской газетой Dagens Nyheter и другими, но BBC выследили тех, кто стоит за Milton. В публикации названы имена пяти человек, четверо из них имеют грузинские фамилии и, вероятно, являются гражданами Грузии. «Мы начали с изучения общедоступных корпоративных документов, чтобы определить связи между компаниями группы Milton. Снова и снова появлялись пять имен в списках директоров торговых площадок Milton или поддерживающих технологических компаний — Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Джозеф Мгеладзе и Майкл Бенимини», – пишет BBC.

Эти же имена фигурировали в документах «панамского досье» и связаны именем с Давида Кезерашвили. «Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини значились в качестве директоров или высокопоставленных лиц в группе связанных офшорных компаний или дочерних компаний, предшествовавших Milton Group», - пишет издание.

Расследователи не смогли найти в открытом доступе документы, подтверждающие связь Кезерашвили с группой Milton, и конкретные доказательства финансовой заинтересованности Кезерашвили в брендах сети.

Но, по утверждению BBC, его имя постоянно всплывало, «идентифицируя его либо как основателя материнских компаний в сети, либо как одного из их первоначального акционера». Несколько бывших сотрудников Milton анонимно подтвердили, что напрямую контактировали с Кезерашвили и что он был причастен к деятельности группы Milton.

BBC также сообщила о связх бывшего министра обороны с брендами Milton. Принадлежащая Кезерашвили венчурная фирма владела брендингом и веб-доменами для компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ.

По данным расследователей, Кезерашвили также владеет киевским офисным зданием, в котором располагались мошеннический колл-центр, и фирмы, поставлявшие программное обеспечение для торговых платформ. В ноябре 2022 года полиция проводила обыск в этом офисе. Он также владеет офисным зданием в Тбилиси, в котором располагались некоторые из тех же технологических фирм.

Компании, принадлежавшие Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, единственными пользователями которого были компании группы Milton.

Журналисты также выяснили, что Кезерашвили рекламировал мошеннические торговые площадки в своих социальных сетях. В деловой социальной сети LinkedIn он использовал свою учетную запись для рекламы вакансий в компаниях, связанных с группой Milton, и для репоста их публикаций. В Facebook** Кезерашвили дружит по крайней мере с 45 людьми, связанными с мошенничеством группы Milton, а один из четырех человек, указанных BBC, – двоюродный брат Кезерашвили.

Опровержение Кезерашвили

Кезерашвили отказался комментировать журналистам BBC их расследование. Его адвокаты заявили, что их клиент категорически отрицает какую-либо связь с группой Milton, собранные факты «ничего не доказывают», а бизнес является законным. Гурам Гогешвили, Рати Челидзе и Иосиф Мгеладзе также отрицали обвинения. Майкл Бенимини не ответил на вопросы журналистов.

На обвинения Кезерашвили ответил в Facebook** сразу после публикации расследовани BBC. Он написал, что «никогда» не имел никакого отношения к «т.н. колл-центрам, описанным в расследовательском материале, опубликованном на платформе BBC». «Со всей ответственностью заявляю, что никогда не участвовал в подобных схемах». Кезерашвили добавил, что воспользуется всеми законными рычаги для подтверждения «как неверности фактов», связанных с ним в распространенном материале, «так и ошибочности предположений, вытекающих из их неправильной интерпретации»

Кроме того, он выразил готовность к сотрудничеству со следственными структурами европейских стран. «Тем более что местом моего проживания, как лица в политической эмиграции, является именно Великобритания, в надежности системы правосудия которой никто не сомневается», — подчеркнул бывший министр обороны.

Из истории «дела колл-центров»

Как пишет JAM-news, грузинская оппозиция и власть давно обвиняют друг друга в причастности к так называемым «колл-центрам». Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили высказался о виновности высокопоставленного чиновника предыдущего правительства Давида Кезерашвили.

В 2021 году преступники легализовали незаконные доходы в размере 9 490 991 евро, 716 642 долларов и 218 000 британских фунтов. Тогда прокуратура сделала официальное заявление о раскрытии транснационального преступления, приводит данные издание JAM.news.

В ноябре 2022 года сотрудники полиции ФРГ, прокуратуры и прокуратуры Грузии, МВД, СГБ и следственной службы Минфина провели следственные действия в рамках «дела колл-центров»в десятках мест на территории четырех стран, в том числе Грузии . Были изъяты сотни электронных носителей, документы и крупная сумма наличных денег .

В апреле 2022 года 11 человек в рамках дела колл-центов были признаны виновными в завладении мошенническим путем денежных средств в крупном размере, принадлежащих гражданам иностранных государств, незаконном получении и использовании персональных данных и легализации незаконных доходов .

**деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

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