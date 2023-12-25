Оставлен в силе приговор махачкалинцу вопреки заявлению о фабрикации дела

25 декабря 2023, 13:32

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Кассационная инстанция оставила в силе приговор махачкалинцу Шамилю Идрисову, осужденному на шесть лет колонии по обвинению в хранении гранаты. Суд счел неубедительными доводы о том, что материалы дела сфабрикованы за отказ Идрисова от сотрудничества с силовиками.

Махачкалинец Шамиль Идрисов заявил о фальсификации уголовного дела о хранении гранаты, за которое он был приговорен к шести годам колонии. Адвокат Идрисова указал в жалобе, что гранату подсудимому подбросили при задержании в феврале 2022 года.

По версии защиты, первоначальные показания Идрисов дал под физическим и психологическим давлением силовиков. Сам осужденный заявил, что уголовное дело стало местью за отказ негласно сотрудничать с силовиками, говорится с определении Пятого кассационного суда в Пятигорске, на которое сегодня обратило внимание "Кавказ.Реалии"*.

Заседание кассационной инстанции состоялось 28 ноября, указано в карточке дела на сайте суда. В карточке опубликован текст кассационного определения. Согласно документу, приговор Идрисову был вынесен 30 сентября 2022 года, апелляционное определение было вынесено 15 февраля 2023 года Верховным судом Дагестана, который оставил приговор в силе.

Защита просила отменить приговор и апелляционное определение и признать за Идрисовым право на реабилитацию. "Доводы Идрисова Ш.М. о том, что показания им даны под психологическим и физическим воздействием оперативных сотрудников ЦПЭ МВД по РД, граната подкинута при задержании, не проверялись, следствие ограничилось формальными следственными действиями. [Адвокат] считает, что целью сотрудников ЦПЭ МВД по РД было задержание Идрисова Ш.М. с гранатой, в отместку за отказ в негласном сотрудничестве. Показания свидетелей, противоречащие версии обвинения, в протоколе судебного заседания отражены некорректно", - приводится в документе позиция защиты.

Также адвокат указал, что суды не приняли во внимание результаты физико-химической экспертизы, согласно которым "на срезе кармана и на ватных тампонах со смывами с обеих рук Идрисова Ш.М. следов частиц металлического происхождения не выявлено; взрывотехнической экспертизой пригодность взрывателя гранаты не исследовалась, что свидетельствует о недоказанности пригодности взрывного устройства для использования по назначению".

Суд указал, что отсутствие металлических частиц на одежде Идрисова не свидетельствует о его невиновности, а экспертиза подтвердила наличие на гранате следов пота осужденного.

"Доводы кассационной жалобы о нарушениях уголовно-процессуального закона в ходе уголовного судопроизводства какими-либо данными не подтверждаются… Доводы кассационной жалобы о том, что в протоколе судебного заседания некорректно отражены показания свидетелей, нельзя признать обоснованными. […] Суд, надлежащим образом оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, пришел к обоснованному выводу о доказанности вины Идрисова Ш.М. в незаконном ношении взрывного устройства", - говорится в кассационном определении.

"Кавказский узел" писал также, что бывший координатор штаба Навального** в Махачкале Эдуард Атаев был арестован по делу о хранении взрывного устройства и наркотиков. Атаев утверждал, что гранату и наркотики ему подбросили, и связывал преследование со своей гражданской и политической позицией и противодействием коррупционным схемам. Качество экспертизы гранаты, найденной при обыске у Атаева, вызвало вопросы у защиты. Однако суд приговорил Атаева к шести годам и пяти месяцам колонии.

В материалах дела Эдуарда Атаева есть признаки фальсификации, заявила в феврале защита. В Дагестане практикуется фабрикация уголовных дел в отношении критиков власти, указал журналист Идрис Юсупов*.

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* включены в реестр иностранных агентов.

** Алексей Навальный – внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

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