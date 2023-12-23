Лондон. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=Uqg1e3O0Th4

23 декабря 2023, 08:44

Выходец из Чечни осужден в Лондоне за подготовку к нападению на иранских оппозиционеров

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Суд в Лондоне приговорил к трем годам и шести месяцам заключения уроженца Чечни Магомеда-Хусейна Довтаева, признав его виновным в сборе информации для последующего нападения на сотрудников иранского оппозиционного телеканала Iran International.

Как информировал "Кавказский узел", 21 декабря стало известно, что суд в Лондоне поместил под арест уроженца Чечни Магомеда-Хусейна Довтаева, признав его виновным в попытке сбора информации для последующего нападения на сотрудников иранского оппозиционного телеканала Iran International. Довтаев заявил суду, что его подставили.

Центральный уголовный суд Лондона 22 декабря приговорил 31-летнего уроженца Чечни Магомеда-Хусейна Довтаева к лишению свободы сроком на три года и шесть месяцев, признав его виновным в попытке сбора информации для последующего нападения на сотрудников оппозиционного телеканала Iran International по заданию иранских спецслужб, передал 22 декабря ТАСС.

Напомним, по версии следствия, Довтаев снимал на видео здание, в котором расположена студия телеканала Iran International, следствие считает, что видео затем могло быть использовано для обхода системы охраны здания. Уроженец Чечни привлек внимания охраны и был задержан. В суде он пояснил, что снимал здание на видео, так как оно ему понравилось. Также он рассказал, что прибыл в Великобританию 11 декабря и из аэропорта по просьбе своего знакомого направился к зданию, где располагалась студия Iran International. После задержания Довтаева телеканал по соображениям безопасности перенес студию в другое здание.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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