Уроженец Чечни арестован в Лондоне за подготовку нападения на иранских оппозиционеров

21 декабря 2023, 14:23

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Суд в Лондоне поместил под арест уроженца Чечни Магомеда-Хусейна Довтаева, признав его виновным в попытке сбора информации для последующего нападения на сотрудников иранского оппозиционного телеканала Iran International. Довтаев заявил суду, что его подставили.

По версии следствия, 31-летний уроженец Чечни Магомед-Хусейн Довтаев снимал на камеру телефона фасад здания, в котором арендовал помещение иранский оппозиционный телеканал Iran International для того, чтобы затем передать видео третьим лицам. Следствие считает, что это видео могло быть впоследствии использовано для того, чтобы обойти систему охраны здания и совершить на сотрудников телеканала нападение, спланированное иранскими спецслужбами.

В Иране телеканал Iran International объявлен экстремистской организацией, передал сегодня ночью ТАСС.

Уроженец Чечни был задержан после того, как привлек внимания охраны. В суде Довтаев заявил, что снимал красивый вид и "любовался архитектурой", он заявил, что его подставили. Уроженец Чечни пояснил, что 11 декабря прибыл в Великобританию из Австрии, из аэропорта направился в бизнес-парк на западе Лондона, где тогда располагалась студия Iran International, и что об этом его попросил некий знакомый, настоящее имя которого Довтаеву неизвестно.

Центральный уголовный суд Лондона признал Магомеда-Хусейна Довтаева виновным в попытке сбора информации, которая может быть полезна террористам. Уроженец Чечни помещен под арест, приговор ему будет вынесен 22 декабря. После задержания уроженца Чечни телеканал Iran International принял решение по соображениям безопасности перенести студию из Великобритании в США.

"Кавказский узел" также писал, что 11 декабря стало известно, что суд в Германии принял решение экстрадировать 21-летнего уроженца Чечни, который, по версии следствия, до смерти избил участника гей-парада в городе Мюнстер. Адвокат заявил, что его подзащитный сам является гомосексуалом и что ему поступают угрозы от других выходцев из Чечни.

30 ноября 2023 года Верховный суд России объявил экстремистской организацией и запретил "Международное общественное движение ЛГБТ".

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