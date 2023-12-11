Уроженцу Чечни грозит экстрадиция после убийства участника гей-парада в Германии

11 декабря 2023, 10:19

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Суд в Германии принял решение экстрадировать 21-летнего уроженца Чечни, который, по версии следствия, до смерти избил участника гей-парада в городе Мюнстер. Адвокат заявил, что его подзащитный сам является гомосексуалом и что ему поступают угрозы от других выходцев из Чечни.

Суд в Германии принял решение экстрадировать 21-летнего уроженца Чечни Нуради А., который, по версии следствия, до смерти избил в августе 2022 года транс-мужчину Мальте К.

Согласно материалам дела, в августе 2022 года в городе Мюнстер в Западной Германии проходил гей-парад Christopher Street Day, во время которого уроженец Чечни сначала домогался нескольких женщин, а после отказа познакомиться оскорбил их. За женщин вступился транс-мужчина Мальте К. Уроженец Чечни нанес ему несколько ударов, Мальте К. был доставлен в больницу, где умер, передал 10 декабря "Коммерсант".

По мнению психиатров, Нуради А. совершил убийство неосознанно из-за скрытых гомосексуальных желаний, а на Christopher Street Day пришел из любопытства, отметило издание со ссылкой на Bild.

Нуради обжаловал решение суда о депортации. В Чечне ему грозит опасность из-за предполагаемой гомосексуальности. Окончательное решение о депортации остается за миграционными властями. Адвокат уроженца Чечни заявил, что его подзащитный сам является гомосексуалом. Семье Нуради уже поступали угрозы из-за его ориентации от других выходцев из Чечни, отметили 10 декабря "Кавказ. Реалии"*.

В марте текущего года уроженец Чечни был приговорен к пяти годам заключения за нанесение телесных повреждений, приведших к смерти. Его также обязали пройти реабилитацию в клинике из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

Нуради приехал с родителями в Германию в 2014 году. В 2017 году его хотели выслать, но этого не было сделано, так как он был несовершеннолетним, а также из-за общей ситуации с правами человека в Чечне.

30 ноября 2023 года Верховный суд России объявил экстремистской организацией и запретил "Международное общественное движение ЛГБТ".

Напомним, российские и чеченские власти не признают преследования геев. В 2018 году глава Минюста РФ Александр Коновалов заявил представителям ООН, что проверки информации о преследовании геев в Чечне зашли в тупик, поскольку российским властям не удалось обнаружить в республике никаких представителей ЛГБТ. В свою очередь, глава республики Рамзан Кадыров отметил, что данные о преследовании геев в Чечне основаны на выдуманных историях нарушений прав человека и "вбросах в некоторых СМИ" на эту тему.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России" гомосексуал из Чечни, покинувший страну. Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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