Апелляционный суд отказался вернуть офис партии Ибадоглу

22 декабря 2023, 18:42

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Суд в Баку отказался разрешить использование опечатанной квартиры политика и ученого Губада Ибадоглу, которая служила офисом Азербайджанской партии демократии и благоденствия и Центра экономических реформ, и вернуть изъятые при обыске документы.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября суд отклонил жалобу адвокатов политика и ученого Губада Ибадоглу на необоснованное закрытие офиса возглавляемой им Азербайджанской партии демократии и благоденствия. Защита сочла это решение необоснованным. 16 ноября суд продлил еще на три месяца срок ареста ученого и политика Губада Ибадоглу. 1 декабря брат и адвокат оппозиционера заявили, что ему отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре обязал правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью. Врач СИЗО рекомендовал Губаду Ибадоглу использовать трость, однако руководство учреждения не передало ее политику от родных. 19 декабря суд отказался перевести Губада Ибадоглу в тюремную больницу.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

В Бакинском апелляционном суде 22 декабря состоялось рассмотрение обращения адвокатов Ибадоглу на отказ в открытии опечатанного офиса политика и возвращение при обыске документов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" брат Ибадоглу Галиб Байрамов.

"Моего брата задержали 23 июля. Вечером того дня следствие провело обыск в принадлежащей ему квартире в Наримановском районе. Она использовалась как офис возглавляемой им партии. Офис был опечатан, при этом из офиса были изъяты документы АПДБ, а также Центра экономических исследований. Этот центр возглавляю я. Раньше офисом пользовались также мы, сотрудники Центра. Там находились наши документы, их тоже изъяли. Но прошло пять месяцев – следствие не возвращает ни офис, ни документы, это создает нам проблемы", - сказал Байрамов.

Адвокат Ибадоглу Зибейда Садыгова считает необоснованным отказ следствием возвращать документы и офис. "Прошло уже пять месяцев со дня изъятия. С другой стороны, изъятые документы не имеют отношения к статьям обвинения, предъявленным Ибадоглу. За пять месяцев у следствия было достаточно времени изучить документы, провести экспертизы. Если они нашли для себя что-то значимое, то могли бы приобщить к материалам дела, но остальные документы необходимо вернуть. Офис также надо вернуть собственнику, то есть законным представителя собственника. Ведь в отношении офиса нет какого-либо судебного решения о конфискации. К сожалению, апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу", - сказала Садыгова.

Зампред АПДБ Адалят Юсубов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что из-за закрытого офиса партия не может получить доступ к своим документам, и это создает трудности для ее деятельности. "Доступ к документам и наличие офиса особенно актуально в условиях избирательной кампании по внеочередным президентским выборам 7 февраля. Государство не выделяет нам помещение, частные собственники также опасаются предоставлять нам офис в аренду. Из-за отсутствия офиса мы не можем регулярно собираться, обсуждать вопросы политической повестки организации общественной защиты Губада Ибадоглу", - отметил Юсубов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении на 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов. В документе не поясняется политическая необходимость проведения внеочередных выборов. Внезапное назначение в Азербайджане внеочередных президентских выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы имеет цель продлить власть Ильхама Алиева, констатировали оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

По его словам, Ибадоглу из СИЗО направил послания властям Азербайджана и обществу. "Губад Ибадоглу призвал освободить всех политзаключенных, зарегистрировать АПДБ, создать нормальные условия для деятельности оппозиции. Он также потребовал возвращения документов и офиса партии. Прекратить давление на свободные медиа и независимых журналистов, создать конкурентную демократическую среду для выборов", - сказал Юсубов.

В Бакинском апелляционном суде подтвердили, что жалоба адвокатов Ибадоглу оставлена без удовлетворения.Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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