Шесть военных из Дагестана убиты на Украине

22 декабря 2023, 17:12

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Ризван Ханов, Решван Авсетов, Замир Азизов, Рамис Байрамов, Магомед Абдулкаримов, Артур Умалатов погибли на Украине, сообщили власти трех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 703 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Шамиль Ибрагимов стал 697-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Власти Кизилюртовского района отчитались об открытии мемориальной доски Магомеду Абдулкаримову. Он отправился в зону военной операции 4 апреля 2022 года и 19 апреля того же года погиб. Ему было 24 года. Посмертно Абдулкаримов награжден орденом Мужества, сообщили районные власти в своем Telegram-канале 13 декабря.

В Гурикской школе открыли мемориальные доски двум выпускникам, погибшим в военной операции на Украине - Ризвану Ханову и Ревшану Авсетову, сообщила администрация Табасаранского района в своем Telegram-канале 11 декабря. Подробности о погибших в сообщении не приведены.

В Ягдыгской школе №1 Табасаранского района открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО – Замиру Азизову и Рамису Байрамову, сообщила районная администрация в своем Telegram-канале. Азизову было 25 лет, он служил по контракту, Байрамову - 48 лет, сообщили власти 8 декабря.

Власти Хасавюрта 16 декабря сообщили о передаче ордена Мужества матери погибшего в СВО Артура Умалатова. Подробности о погибшем на сайте местной администрации не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 703 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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