Власти сообщили о гибели на Украине семи бойцов из Ростовской области

22 декабря 2023, 00:57

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Даниил Фомин, Иван Попов, Сергей Божков, Сергей Полупанов, Виктор Василец, Евгений Бедросов и Владимир Коростылев погибли на Украине, сообщили власти четырех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 351 военного из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 20 декабря власти признали гибель на Украине как минимум 344 военных из Ростовской области.

Даниил Фомин погиб в специальной военной операции сообщила в своем telegram-канале 21 декабря администрации Красносулинского района, отчитываясь об открытии "Парты Героя". Как следует из информации на парте, фотография которой приложена к сообщению, 27-летний боец погиб 12 апреля.

В Жирновской школе открыты "Парты Героев" в честь выпускников Ивана Попова, Сергея Божкова и Сергея Полупанова, погибших в ходе специальной военной операции, сообщила 21 декабря администрация Тацинского района в своем Telegram-канале.

Ранее об их гибели сообщали масс-медиа. Так, Telegram-канал "Тацинская сегодня" информировал, что Сергею Полупанову было 32 года, на военную операцию он отправился в рамках частичной мобилизации, погиб 2 июля.

Сергею Божкову было 27 лет, он погиб 9 июня, сообщило 3 июля издание Donday.ru

Ранее администрация Тацинского района сообщила об открытии в Качалинской школе "Парты Героя" и мемориальной доски памяти мобилизованного Виктора Васильца. После школы Василец получил профессию тракториста-машиниста, отслужив в армии, вернулся в родной хутор и работал механизатором. Погиб 27 декабря 2022 года в ходе СВО на территории Украины, посмертно награжден орденом Мужества, указано в сообщении от 3 декабря.

Евгений Бедросов погиб на Украине, сообщила администрация Кагальницкого района в отчете об открытии "Парты Героя", опубликованном в Telegram-канале местных властей. Подробности о погибшем в сообщении от 6 декабря не приведены.

Мемориальную доску жителю Греко-Тимофеевки Владимиру Коростылеву открыли в школе-интернате, где он учился, сообщила администрация Матвеево-Курганского района.

Коростылев служил в звании рядового наводчиком-оператором танковой роты, ему было 25 лет, следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к публикации в Telegram-канале районных властей от 8 декабря.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 344 жителей Ростовской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 00.30 мск 22 декабря сообщили о гибели на Украине не менее 3115 бойцов с юга России, в том числе 1527 - из СКФО и 1588 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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