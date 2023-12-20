Девять военных из Ростовской области погибли на Украине

20 декабря 2023, 22:36

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Виктор Дрокин, Евгений Соловьёв, Дмитрий Данченко, Александр Гетманов, Виталий Дёмин, Сергей Матвиенко, Лев Литовченко, Сергей Могилевский и Андрей Лысов погибли в военной операции, сообщили власти двух районов. Официально подтверждена гибель на Украине как минимум 344 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Роман Рудаков стал 335-м военным из Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти. Семье погибшего военнослужащего поступают звонки и сообщения с угрозами, сообщило главное управление МВД по области.

Виктор Дрокин погиб в зоне СВО, сообщила сегодня администрация Песчанокопского района, 19 декабря он похоронен в селе Красная Поляна, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Рядовой Евгений Соловьёв, гвардии сержант Дмитрий Данченко, а также Александр Гетманов, Виталий Дёмин, Сергей Матвиенко, Лев Литовченко, Сергей Могилевский и Андрей Лысов погибли в ходе специальной военной операции, сообщила администрация Милютинского района в своем Telegram-канале 10 декабря.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 344 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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