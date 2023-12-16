Военный из Северной Осетии погиб на Украине

16 декабря 2023, 14:38

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Контрактник Хох Бестаев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Правобережного района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 244 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Леван Элбакиев погиб в военной операции на Украине, сообщила 13 декабря Росгвардия. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 243 бойцов из Северной Осетии.

Хох Бестаев из Правобережного района погиб "при выполнении боевых задач" в военной операции на Украине, сообщила сегодня районная администрация.

Бестаев родился в марте 2002 года в селе Зильги, учился на заочном отделении в Московском финансово-промышленном университете, но заключил контракт с Минобороны и в сентябре 2023 года был направлен в зону военной операции, говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 244 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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