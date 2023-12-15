15 декабря 2023, 05:50

Росгвардеец из Владикавказа погиб на Украине

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Леван Элбакиев погиб в военной операции на Украине, сообщила Росгвардия. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 243 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Максим Константинов из Ардона погиб в военной операции на Украине, сообщили местные власти. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 242 бойцов из Северной Осетии.

Во владикавказской школе № 40 открыли классы имени погибших в военной операции на Украине бойцов, в том числе военнослужащего владикавказского соединения Росгвардии старшего сержанта Левана Элбакиева, сообщила 13 декабря на своем сайте Росгвардия.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 243 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Житель Сулейман-Стальского района убит в ходе СВО", "Два бойца из Дагестана убиты в военной операции", "Полицейский из Махачкалы убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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