12 декабря 2023, 04:33

Боец из Ардона погиб в ходе спецоперации

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Максим Константинов из Ардона погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили местные власти. С начала СВО на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 242 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря стало известно о гибели в ходе СВО жителя Моздокского района Али Хасанова, который стал как минимум 241 бойцом из Северной Осетии, чью гибель официально подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Администрация Ардонского района Северной Осетии сообщила в своем телеграм-канале, что в ходе спецоперации на Украине погиб житель Ардона Максим Константинов. По данным властей, он погиб 5 декабря при выполнении боевых задач. Константинову было 28 лет.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 242 бойцов из Северной Осетии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 04.00 мск 12 декабря сообщили о гибели на Украине не менее 3050 бойцов с юга России, в том числе 1488 - из СКФО и 1562 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Моздокского района погиб в ходе спецоперации на Украине", "Боец из Северной Осетии погиб в военной операции", "Артиллерист из Северной Осетии погиб в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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