Активист заявил об угрозах из-за обращения к Кокову

14 декабря 2023, 22:17

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Силовики потребовали от активиста Азамата Шорманова явиться для дачи объяснений по поводу обращения к Казбеку Кокову о давлении на активистов, выступающих в защиту ученых Института гуманитарных исследований. Когда Шорманов отказался, силовик заявил, что его "приволокут по повестке", говорится в обращении активиста к прокурору республики.

Как писал "Кавказский узел", правозащитников и активистов, которые выступили в поддержку Института гуманитарных исследований, вызывают силовики для объяснений по поводу распространения клеветы, заявил 22 ноября Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр, потребовав оградить от давления силовиков местных активистов. Одним из подписантов обращения по этому поводу к главе республики стал активист Азамат Шорманов.

В ноябре 2022 года правозащитники в Кабардино-Балкарии призвали главу республики Казбека Кокова не допустить преследования ученых Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН, которые пытаются воссоздать подлинную историю и отстоять родные языки народов Северного Кавказа. В защиту института выступили местные активисты, ученые, педагоги и художники, а также черкесская диаспора Турции. Минпросвещения республики в ответ на обращение назвало недостоверной информацию о преследовании сотрудников КБИГИ. В январе силовики вернули ученым изъятые при обысках вещи, но пояснений о причинах обысков не дали.

Азамат Шорманов сообщил, что 12 декабря ему позвонил сотрудник Центра противодействия экстремизму МВД по Кабардино-Балкарии и заявил о необходимости встречи. После вопросов он разъяснил, что просит прийти на опрос в связи с обращением к главе республики о давлении на активистов и Шорманов должен дать объяснительную. Он отметил, что "явка обязательна", говорится в заявлении Шорманова, которое опубликовал сегодня Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр.

"Я ответил, что не хочу приезжать к ним и давать повторно одни и те же объяснения, которые я ранее давал. После этого сотрудник сказал, что у меня два варианта либо я прихожу самостоятельно добровольно, либо меня приведут по повестке. На что я ответил, если это мероприятие официальное, пускай направляет повестку, и я уже приеду по этой повестке", - заявил Шорманов.

По его словам, к разговору подключился другой сотрудник, который в грубой форме потребовал явиться, иначе силовики "приволокут по повестке". На это Шорманов потребовал направить повестку. Силовик в ответ заявил, что правозащитники "мутят воду", и пригрозил, что "заставит прийти по повестке".

"Дача объяснений по российскому законодательству носит добровольный характер, и считаю действия сотрудников правоохранительных органов прямым давлением на меня за реализацию моего права, закрепленного статьей 51 Конституции РФ. В связи с этим прошу Вас провести проверку по фактам, изложенным в моем заявлении, принять меры прокурорского реагирования в защиту моих прав и свобод и оградить от нападок со стороны сотрудников силовых структур", - говорится в заявлении, которое Шорманов адресовал прокурору Кабардино Балкарии. Уполномоченного по правам человека в республике и главу Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра он попросил "содействовать защите конституционных прав".

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