Защитники Института гуманитарных исследований в Кабардино-Балкарии заявили о давлении

23 ноября 2023, 06:19

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Правозащитников и активистов, которые выступили в поддержку Института гуманитарных исследований в Кабардино-Балкарии после обысков у ученых, вызывают силовики для объяснений по поводу распространения клеветы, заявил Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года правозащитники в Кабардино-Балкарии призвали главу республики Казбека Кокова не допустить преследования ученых Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН, которые пытаются воссоздать подлинную историю и отстоять родные языки народов Северного Кавказа. В защиту института выступили местные активисты, ученые, педагоги и художники, а также черкесская диаспора Турции. Минпросвещения республики в ответ на обращение назвало недостоверной информацию о преследовании сотрудников КБИГИ. В январе силовики вернули ученым изъятые при обысках вещи, но пояснений о причинах обысков не дали.

Беспокойство правозащитников вызвали обыски, которые прошли у ряда сотрудников института. В соцсетях разворачивается кампания против них, отметили авторы обращения. "Для нас совершенно очевидно, что за этими противоправными акциями стоит задача закрыть старейший национальный институт под любым предлогом", - заявили правозащитники.

Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр обратился 22 ноября к главе республики Казбеку Кокову с требованием оградить от давления силовиков местных активистов, подписавшихся ранее в защиту КБИГИ.

Подписантов обращения в защиту ученых КБГИ, направленного главе республики год назад, "по непонятным причинам вызывают в следственный комитет" в Нальчике и требуют письменных объяснений. Силовики поясняют свое требования утверждением, что "в сети интернет была распространена клевета, но кем и в отношении кого, остается непонятным", говорится в публикации на сайте правозащитного центра.

По мнению авторов публикации, клеветой можно считать лишь анонимные интернет-сообщения, которые стали поводом для обысков у сотрудников КБИГИ, однако авторов этих сообщений силовики не ищут.

"Следствие озабочено совершенно иными вопросами: поддерживают ли подписанты обстоятельства, изложенные в обращении, как это обращение появилось, (...) кто принес им на подпись обращение; имеют ли они какие-либо претензии к органам, проводившим обыски у сотрудников КБИГИ (...) Налицо преследование, психологическое давление на граждан за реализацию своего конституционного права на критику действий силовых структур", - указывают правозащитники.

Авторы обращения к Кокову напоминают, что силовики так и не смогли предъявить ученым из Института гуманитарных исследований обоснованных претензий. "Провалились все попытки обвинить их в сотрудничестве с какими-то нежелательными и прочими антироссийскими организациями. Однако по прошествии года правоохранительные органы не дают никаких объяснений и комментариев по этим событиям", - подчеркивают они.

Под обращением на момент публикации подписались семеро правозащитников и активистов из Кабардино-Балкарии, в том числе глава центра Валерий Хатажуков, глава Кабардино-Балкарского отделения Ассоциаций жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов, правозащитник Ольга Бегретова-Эфендиева, кандидат исторических наук Заурбек Кожев, педагог Марьям Багова, руководитель общественной организации "Жылэбзэ" Заур Жемухов и активист Азамат Шорманов.

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