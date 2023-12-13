Роман Харитонов. Кадр видео с YouTube-канала Романа Харитонова https://www.youtube.com/@user-vw6hp4ut7m

13 декабря 2023, 11:43

Сочинец Харитонов получил два штрафа за видео с критикой в адрес властей

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Суд в Сочи назначил два штрафа по 30 тысяч рублей Роману Харитонову за публикацию видеороликов с критикой в адрес властей России. Также суд приговорил Харитонова к штрафу в 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября силовики в Сочи задержали Романа Харитонова, который ранее был вызван в полицию в связи с публикацией видеоролика с критикой властей. Харитонов объяснил недовольство властями тем, что его бабушка, 92-летняя ветеран войны, лишилась земельного участка. По словам Харитонова, силовики избили его, пытаясь заставить подписать протоколы.

В протоколах, составленных на Харитонова, говорилось, что в распространенных им видеороликах "имеется информация, выражающаяся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к государству, в том числе в адрес президента Российской Федерации". По версии силовиков, Харитонов совершил правонарушение, предусмотренное пунктом части 3 статьи 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Центральный райсуд Сочи назначил Роману Харитонову два штрафа по 30 тысяч рублей, говорится в публикации, размещенной 12 декабря на сайте центра «Сова» .

Штрафы Харитонову были назначены 5 декабря по протоколам, составленным 5 ноября. "Поводом послужила публикация в его личном канале в Telegram видеороликов с неуважительной информацией о государстве... Одно из видео называлось «Про мобилизацию и Украину от Р. Харитонова!»; за него сочинца также оштрафовали на 40 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация военных. – Прим. "Кавказского узла"). Еще один протокол, составленный в отношении Харитонова по ч. 3 ст. 20.1 КоАП, поступил в суд 29 ноября и пока не рассмотрен", - говорится в публикации.

5 декабря судья Центрального райсуда рассмотрел три административных дела Романа Харитонова, указано в карточках дел на сайте суда. Харитонов дважды признан виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, предусматривает от 30 тысяч до 100 тысяч рублей штрафа) и один раз – по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (предусматривает для граждан от 30 тысяч до 50 тысяч рублей).

Напомним, видеоролик, ставший поводом для преследования, был размещен в YouTube-канале Романа Харитонова. В видеоролике Харитонов называет свои имя и фамилию, а затем эмоционально и в резких выражениях критикует представителей разных ветвей власти, в том числе руководство страны, и высказывает опасения за судьбу России.

Имя и должность Владимира Путина в монологе Харитонова не были упомянуты. Однако суд в Сочи счел, что в ролике присутствует оскорбление президента. За публикацию этого видео была оштрафована на 40 тысяч рублей активистке Анне Колмагорцевой, которую суд признал виновной в мелком хулиганстве. Решение будет обжаловано, так как видео снято и размещено другим пользователем, заявили активистка и ее адвокат.

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Примечание:

"Сочинские садоводы поддержали Раису Скакову", "Сочинские предприниматели лишены земельных участков по иску Генпрокуратуры", "Семья ветерана войны из Сочи обжаловала изъятие участка".

Автор: "Кавказский узел"

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