Сочинец Роман Харитонов задержан после критики в адрес властей

05 ноября 2023, 16:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Сочи задержали Романа Харитонова, который ранее был вызван в полицию в связи с публикацией видеоролика с критикой властей. Харитонов объяснил недовольство властями тем, что его бабушка, 92-летняя ветеран войны, лишилась земельного участка.

Как писал "Кавказский узел", накануне Дня победы семья 92-летней ветерана Великой Отечественной войны Раисы Скаковой получила из городской прокуратуры извещение об изъятии у них земельного участка, который, как утверждает экспертиза, находится частично в границах Сочинского нацпарка. Спорный участок Раиса Скакова получила 37 лет назад и в 2014 году оформила на дочь Людмилу Харитонову. 31 августа суд изъял земельный участок. 26 сентября внук ветерана Роман Харитонов подал апелляционную жалобу с требованием отменить решение. Он указал на недопустимость заключения специалиста, оказавшегося сотрудником Сочинского нацпарка.

Сегодня Роман Харитонов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что задержан сотрудниками полиции в форме и силовиками в штатском. Восемь силовиков зашли в купе поезда «Владикавказ - Сочи» на Центральной станции Сочи и задержали его, сказал Харитонов. После этого связь с ним прекратилась.

Корреспонденту "Кавказского узла" удалось разыскать попутчика Харитонова, который подтвердил его слова. "На него надели наручники и повели с перрона в сторону полиции на Горького, 60, на Центральной станции Сочи", - рассказал пассажир поезда на условиях анонимности.

Мать Романа Людмила Харитонова сообщила, что встречала сына на станции Хоста. "За несколько минут до прибытия раздался звонок, и Роман очень коротко сказал, что он не приедет, его задержали на станции Сочи", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее, 2 ноября, Роман Харитонов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему "названивал по телефону сотрудник полиции" с требованием явиться, однако без повестки и пояснения, в каком качестве и по какому поводу. Роман Харитонов отказался являться, добавив, что находится во Владикавказе. "Сотрудник полиции на словах намекал на то, что явка нужна по поводу опроса о ролике, который я записал в апреле, якобы оскорбив в нем президента", - сообщил 2 ноября Харитонов.

Он заверил, что никого в этом ролике не оскорблял и даже не называл президента, а сказал "правду, что у людей неправомерно отнимают землю". Корреспондент "Кавказского узла" 2 ноября перезвонил этому полицейскому, который представился сотрудником УВД Станиславом и сообщил, что "вся полиция Сочи разыскивает Романа Харитонова". Причину он не озвучил, сказав лишь, что «дело связано с его высказываниями в YouTube», и что Харитонова «найдут в любом месте» без повестки.

Людмила Харитонова 2 ноября также сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что из соцсетей узнала о розыске ее сына за «оскорбление президента». "Мой сын достойный человек и никогда никого не оскорблял. Считаю, что это преследование организовано потому, что он защищает в судах землю, которую получила от государства его бабушка, моя мать - ветеран ВОВ Раиса Скакова. На этой земле он вырос. Полиция таким розыском сына позорит всю нашу семью. Моего сына не было дома, он выезжал по своим делам за пределы города, но я очень опасаюсь за его безопасность в связи с этими событиями", - сказала в тот день Людмила Харитонова.

Она добавила, что Раиса Скакова после вынесения решения суда слегла. «Если раньше она даже сама ходила в суд, то после вынесенного вердикта уже второй месяц почти не встает. Я ухаживаю фактически за больным пожилым человеком, хотя я сама уже пожилой человек и мне очень сложно. Помогал мне все время Роман ухаживать за бабушкой. О ситуации с Романом даже боюсь ей рассказывать, так как этого она точно не переживет. Она очень любит внука", - рассказала женщина.

Видеоролик, ставший поводом для преследования, размещен в YouTube-канале Романа Харитонова, на который подписан 561 пользователь. В видеоролике, снятом в режиме селфи, Харитонов называет свои имя и фамилию, а затем эмоционально и в резких выражениях критикует представителей разных ветвей власти, в том числе руководство страны, и высказывает опасения за судьбу России. Имя и должность Владимира Путина в монологе Харитонова не упомянуты. "Кавказский узел" не публикует видеоролик из-за содержащейся в нем нецензурной лексики.

После разговора с сотрудником полиции Станиславом Роман Харитонов сообщил, что ролик привлек внимание силовиков, когда его репост у себя в телеграм-канале сделала блогер Анна Колмагорцева. Он также рассказал, что ему об этом стало известно и от самой Колмагорцевой, которая позвонила ему после звонка полицейского и сказала, что на нее составлен протокол в полиции за репост ролика Харитонова.

"Колмагорцева была обижена на меня, судя по ее голосу, и пыталась показать мне, что я виноват. Однако я никогда не просил ее репостить мои ролики на ее канале. Это было ее личной инициативой, если такой репост был", - сообщил 2 ноября Роман Харитонов, пояснив, что не смог найти в телеграм-канале Колмагорцевой репост ролика.

Блогер Александр Валов сообщил 2 ноября корреспонденту "Кавказского узла", что ему звонила Анна Колмагорцева и просила помочь с адвокатом, так как пострадала из-за ролика Романа Харитонова. Но потом, по словам Валова, выяснилось, что Колмагорцева уже нашла адвоката.

Комментариями Анны Колмагорцевой относительно слов Романа Харитонова "Кавказский узел" пока не располагает.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.