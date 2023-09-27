Семья ветерана войны из Сочи обжаловала изъятие участка

27 сентября 2023, 01:00

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Семья Раисы Скаковой с трудом смогла получить решение суда, которым ее лишили земельного участка. В апелляции внук пенсионерки указал на недопустимость заключения специалиста, оказавшегося сотрудником Сочинского нацпарка.

Как писал "Кавказский узел", накануне Дня победы семья сочинского ветерана Раисы Скаковой получила из городской прокуратуры извещение об изъятии у них земельного участка, который, как утверждает экспертиза, находится частично в границах Сочинского национального парка. Спорный участок Раиса Скакова получила 37 лет назад и в 2014 году переписала на дочь. 16 мая в суд поддержать Скакову пришли владельцы около 20 садовых участков, некоторые из которых столкнулись с аналогичными исками. 31 августа суд лишил Скакову участка в селе Каштаны в СНТ "Автомобилист", которым она владела и пользовалась почти 40 лет. Всего, по словам активистов, власти решили изъять 11 тысяч участков. Владельцы изъятых участков объединяются для защиты своих интересов в общественную организацию, рассказала активистка Антонина Завальнюк.

Семья ветерана Великой Отечественной войны Раисы Скаковой обжаловала решение суда от 31 августа об изъятии у нее участка. Об этом женщина сама рассказала корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что решение судья в нарушение сроков выдал только 22 сентября. "Мой внук ежедневно как на работу ходил в суд, чтобы получить решение, но ему говорили, что оно "еще не готово". Тем самым нас пытались лишить права на защиту, сокращая нам месячный срок на подготовку. Мы не могли написать жалобу, не видя доводы, которые послужили судье поводом вынести подобное решение", - рассказала пенсионерка, сказав что 26 сентября ее внук написал и сдал апелляционную жалобу, а сама она очень переживает из-за несправедливости.

В суде Адлера в канцелярии по гражданским делам сотрудница подтвердила получение жалобы. При этом она отметила что "по закону решения изготавливаются и выдаются в течении пяти суток". По поздней выдаче данного решения она пояснить ничего не смогла и рекомендовала обращаться к председателю суда с жалобой на судью.

Внук Скаковой Роман Харитонов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что выждав пять суток, каждый день ходил в суд, чтобы получить решение, и только 22 сентября его удалось получить. "Жалоба была подана 26 сентября", - рассказал он.

В решении суда сказано, что "прокурор города Сочи обратился в суд с иском к Харитоновой Людмиле (дочь Раисы Скаковой - прим. "Кавказского узла"), в котором просит признать отсутствующим право собственности на ее земельный участок с кадастровым номером 23:49:0401006:1048 на землях населенных пунктов, с видом разрешенного использования "для садоводства" в СНТ "Автомобилист"". Обоснования от имени истца в решении не приведены. Представители третьих лиц: СНТ "Автомобилист", Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крас и Республике Адыгея, ФГБУ "Сочинский национальный парк", администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, в суд не явились, хотя о дате и времени заседания извещались, говорится в решении (имеется в распоряжении "Кавказского узла") .

Как следует из документа, прокуратура Сочи установила, что спорный земельный участок незаконно оформлен в собственность ответчика, "поскольку образован в границах ранее учтенных земель федеральной собственности". Так на основании постановления Совета Министров РСФСР от 05.05.1983 № 214 "О создании Сочинского национального парка" был создан национальный парк Министерства лесного хозяйства РСФСР. Этим же постановлением в пользование Сочинского национального парка предоставлены земли государственного лесного фонда", - отмечается в документе.

Суд отметил, что в 1997-1998 годах лесоустроительным предприятием "Воронежлеспроект", подведомственным Федеральному агентству лесного хозяйства, проведено лесоустройство Сочинского национального парка. "В результате в отношении 15 участковых лесничеств составлены картографические планы лесоустройства, определявшие границы Сочинского национального парка, которые впоследствии поставлены на государственный кадастровый учет. В частности, на основании плана лесоустройства Кудепстинского участкового лесничества Сочинского национального парка от 16.09.2005 на государственный кадастровый учет поставлен земельный участок с кадастровым номером 23:49:0000000:17 категории "земли особо охраняемых природных территорий", что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 21.07.2021, а также перечнем ранее учтенных земельных участков, утвержденным территориальным отделом по городу-курорту Сочи Управления Роснедвижимости по Краснодарскому краю от 09.08.2005 года", - указано в решении.

Суд установил, что "основанием для постановки на государственный кадастровый учет и регистрации первичного права собственности на земельный участок послужило свидетельство на право собственности на землю, выданное 05.02.1996 в отношении земельного участка площадью 758 квадратных метров, расположенного в садоводческом товариществе "Автомобилист", на территории Адлерского района Сочи. Основанием для выдачи указанного свидетельства послужило постановление главы администрации Адлерского района Сочи от 29.01.1996 "О передаче земельных участков в собственность гражданам - членам садоводческого товарищества "Автомобилист ПАТП - 7". По результатам изучения указанного постановления, установлено, что в собственность гражданам - садоводам были выданы земли нацпарка", - сказано в решении судьи Романа Язвенко, которое он писал почти месяц. В итоге суд удовлетворил иск прокурора и признал отсутствующим право собственности на земельный участок 23:49:0401006:1048.

В апелляционной жалобе семьи Раисы Скаковой, поданной сегодня ее внуком Романом Харитоновым, говорится, что они не считают данное законным и поэтому оно должно быть отменено. В качестве доводов семья указала, что лесоустройство 1997-1998 годов к их участку 23:49:0401006:1048 № 11 СНТ "Автомобилист ПАТП-7" не имеет отношения, в связи с тем, что как объект недвижимости, он был сформирован решением Адлерского исполкома № 239 от 25 июля 1986 года, то есть еще в СССР, за 10 лет до землеустройства нацпарка. Несмотря на то, что ответчик указывал этот довод в суде, суд его полностью проигнорировал.

"В качестве доказательств по иску прокурором Сочи приложено "заключение специалиста" - начальника научного отдела ФГБУ "Сочинского Национального парка" Самсонова С.Д. В соответствии с его заключением от 20 сентября 2021 года, земельный участок частично располагается в пределах выдела 1 квартала Кудепстинского участкового лесничества по материалам лесоустройства 1997-98 года. Однако Самсонов не имеет лицензии на дачу таких заключений", - подчеркивается в апелляции (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

По мнению Харитонова, "вследствие некомпетентности" Самсонов в своем заключении провел совмещение разных типов материалов графического плана лесонасаждений Кудепстинского участкового лесничества, лесоустройство 1997 года, масштаб 1:25000 и текстового перечня координат характерных точек границ земельного участка(выписка из ЕГРН). "При этом, материалы лесоустройства 1997-98 года не содержат в своем составе текстового перечня координат характерных точек границ Кудепстинского лесничества. А масштаб карты 1:25000 имеет допустимую погрешность на местности 25 метров!" - говорится в апелляции.

По данным официального сайта Сочинского нацпарка его общая площадь составляет около 208 600 гектаров. Максимально допустимая убыль территории при межевании в полном соответствии с действующим законодательством (№ 221-ФЗ) составит 10%. Итого 20 860 гектаров. Входит ли земельный участок ответчика в допустимую погрешность при определении реальных границ нацпарка, истец не указал, говорится в апелляции. В ней также отмечается, что эксперт Самсонов является работником Сочинского национального парка. "Заключение специалиста, подготовленное работником заинтересованного в исходе настоящего спора лица, и, кроме того, находящимся в служебной зависимости от заинтересованного лица, не отвечает базовому требованию независимости специалиста", - говорится в жалобе.

По словам активистки Антонины Завальнюк, суды по аналогичным искам прокурора, как и в случае Раисы Скаковой, продолжают выносить решения против садоводов и отбирать участки. По ее данным аресты наложены на 11 000 земельных участков. "Прошедшие суды фактически удовлетворяют все иски. Многие садоводы подали апелляции и даже кассации. До Верховного суда еще не дошел никто, но жалобы будут и в Верховном суде если местные и краевые суды будут игнорировать права граждан на землю и игнорируя сроки давности лишать людей собственности, сбрасывая всю вину на собственников, хотя именно муниципальные и государственные органы проверяли документы и выдавали их, регистрировали права на землю. Но никто за это не ответил, хотя все их ФИО указаны в документах", - подчеркнула Антонина Завальнюк.

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