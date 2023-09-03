Суд изъял участок у ветерана Раисы Скаковой

03 сентября 2023, 02:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У ветерана Великой Отечественной войны Раисы Скаковой суд в Сочи изъял земельный участок, которым она владела почти 40 лет. Всего, по словам активистов, власти решили изъять 11 тысяч участков. Владельцы изъятых участков объединяются для защиты своих интересов в общественную организацию, рассказала активистка Антонина Завальнюк.

Как писал "Кавказский узел", накануне Дня победы семья сочинского ветерана Раисы Скаковой получила из городской прокуратур извещение об изъятии у них земельного участка, который, как утверждает экспертиза, находится частично в границах Сочинского национального парка. Спорный участок Раиса Скакова получила 37 лет назад и в 2014 году переписала на дочь. 16 мая в суд поддержать Скакову пришли владельцы около 20 садовых участков, некоторые из которых столкнулись с аналогичными исками.

2 сентября ветеран Великой Отечественной войны Раиса Скакова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 31 августа в течение получаса суд лишил ее законного земельного участка в селе Каштаны в СНТ «Автомобилист», которым она владела и пользовалась почти 40 лет.

По словам Скаковой, на суд она пришла в сопровождении своего внука Романа Харитонова, который представил суду все доказательства правомерности владения участком, полученным с места работы. "Однако судья нас не слушал. Решение у него, видимо, было уже готово», - рассказала женщина, сказав, что очень сильно расстроена, но сдаваться не собирается и будет подавать апелляцию.

Внук Скаковой Роман Харитонов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на суде были только он, бабушка, прокурор, секретарь и судья. "Судья говорил очень тихо, невнятно, во всех ходатайствах отказал. Акт обследования участка председателем СНТ «Автомобилист» не принял во внимание, архивные документы также не принял. То есть не принял все то, что доказывает, что участок принадлежит Раисе Скаковой", - рассказал Харитонов.

Скакова и ее внук считают, что никто не пришел, чтобы поддержать их, потому, что люди понимаю, что ничего не смогут изменить и помочь друг другу.

У Аксаны Федоровой суд также отобрал участок, приобретенный в 2012 году. Назначенная на 18 августа апелляция перенесена на октябрь, по мнению Федоровой, из-за единого дня голосования в сентябре.

Корреспонденту "Кавказского узла" Федорова рассказала, что переехала в Сочи с сыном-инвалидом в 2007 году. Врачи прописали ему морской воздух. «Продали все в Кировской области и купили квартиру на стадии строительства по ФЗ 2014 на Мамайке. Однако все деньги были украдены. Жилья никто из нас так и не получил. ЖК «Ямайка» так и стоит по сей день без коммуникаций, окон и дверей. Отчаявшись добиться чего-либо, работала, жили по съемным квартирам. Собрав немного денег, решила купить участок, чтобы потом самой построить на нем дом. В 2012 году купила земельный участок <...>, но через 10 лет владения участком получила иск об изъятии ввиду того, что якобы участок находится в нацпарке. А 15 февраля 2023 года суд участок изъял, несмотря на давность срока пользования им. Мой участок оказался одним из 11 000, которые власти решили изъять в пользу государства. Так что к своим 60 годам мы с сыном-инвалидом остаемся бомжами. Один раз нас наказало за наши же деньги государство в 2007 году, сегодня история продолжается», - посетовала женщина.

Дмитрий и Оксана Кирсановы с несовершеннолетним ребенком переехали из Волгоградской области в Сочи, купили земельный участок в селе Каштаны по улице Мичурина в 2017 году. Когда выстроили на нем дом своей мечты, то их оповестили, что их участок арестован по списку уголовного дела. Дмитрий Кирсанов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он готов на самые крайние меры обороны, если дом его семьи придут сносить.

Сотрудник Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что аресты на все 11 тысяч земельных участков были наложены, чтобы сохранить земли Сочинского национального парка. "Органами прокуратуры при проведении проверок в каждом отдельном случае дается гражданско-правовая оценка законности выбытия земельных участков из федеральной собственности", - заявил он.

Активистка Антонина Завальнюк рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сочинцы, у которых изъяли участки, объединяются в общественное движение, в котором уже порядка ста человек. «По мере того, как люди получают негативные решения судов, они присоединяются к нам. Сейчас мы работаем над регистрацией такой организации, чтобы от ее имени выступать, встречаться с чиновниками и журналистами», - сообщила Завальнюк.

Адвокат Сергей Костюк считает, что комментировать эти иски невозможно, потому что суды и сама прокуратура вообще игнорируют все ходатайства и законы. У людей изымают участки, которыми они владели по 40-50 лет. «Согласно закона, давность любого дела составляет три года, но, видимо, тем, кто выносит подобные решения против собственности и прав человека, закон не писан», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что 15 октября 2022 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иски Генпрокуратуры, лишив участков, в том числе 74 ответчиков из числа крупных хозяйств. Предприниматели обратились к президенту Владимиру Путину по поводу ситуации с изъятием земель, отметив, что из-за этого под угрозой исчезновения оказалась вся чайная отрасль Краснодарского края. 26 ноября в Госдуме состоялся круглый стол, на котором обсуждалось изъятие земель, была принята резолюция о необходимости внести изменения в законодательство о недопустимости изъятия участков у добросовестных предпринимателей. Представитель Генпрокуратуры России пообещал, что с добросовестными фермерами Адлерского и Хостинского районов Сочи, чьи земли должны быть изъяты, будут заключены договоры, после чего они смогут продолжить работу.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.