Участники шествия в Тбилиси выступили в защиту задержанных на акциях протеста

02 июня 2024, 19:40

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Активисты во время шествия по улицам Тбилиси выступили в поддержку задержанных на акциях протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как писал "Кавказский узел", к 20 мая в горсуд Тбилиси поступили дела не менее 54 человек, задержанных на акциях протеста против закона об иностранных агентах. Они были обвинены в нарушении правил собраний и демонстраций. Показания в судах над ними зачастую дают полицейские, которых не было на месте задержания, а адвокатам не дают ознакомиться с доказательствами, сообщили юристы.

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, однако парламент 28 мая преодолел вето.

Активисты в Тбилиси сегодня начали шествие от дворца Орбелиани до площади Республики под лозунгом: "Свободу пленникам режима".

Таким образом участники шествия выражают поддержку тем, кто был задержан на акциях против закона "О прозрачности иностранного влияния". По словам протестующих, эти люди "находятся в тюрьме несправедливо", сообщает "ИнтерпрессНьюс".

На площади Республики запланирована благотворительная акция-концерт, цель которой - финансовая помощь задержанным, пишет издание.

Активисты планируют на акции-концерте собирать деньги на оплату штрафов, назначенных задержанным. Всего на акциях протеста против закона об иноагентах в Тбилиси были задержаны более 200 человек. Они обвинены в неподчинении полиции и мелком хулиганстве, им грозят штрафы от 1500 до 4500 лари (около 537-1611 долларов), сообщает сегодня "Новости-Грузия".

За последние дни десяткам активистов, которые не были задержаны, позвонили силовики и вызвали в суд из-за "блокирования дорог". Среди них немало школьников и студентов, бесплатную юридическую помощь им предлагают неправительственные организации. В суде обвиняемым в перекрытии дорог, как правило, назначают штрафы в 500 лари (около 179 долларов), информирует издание.

Напомним, оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния". Материалы о протестах против этого закона "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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