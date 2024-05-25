Юристы заявили о нарушении прав задержанных на митингах в Тбилиси

25 мая 2024, 05:26

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Показания в судах над задержанными на акциях против закона об иноагентах в Грузии зачастую дают полицейские, которых вообще не было на месте задержания, адвокатам не дают ознакомиться с доказательствами по делу до дня суда, сообщили юристы.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая стало известно, что в городской суд Тбилиси поступили дела не менее 54 участников протестов против закона об иностранных агентах. Они обвинены в нарушении правил собраний и демонстраций, несколько активистов уже было оштрафовано. Суд в Тбилиси оштрафовал на крупные суммы трех участников протестов, признав их виновными в неподчинении полицейским и мелком хулиганстве.

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

24 мая у здания Тбилисского городского суда прошла акция в поддержку арестованных участников митингов против закона об иноагентах.

Глава неправительственной организации "Центр социальной солидарности" Гурам Имнадзе сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что суды над задержанными "идут практически по одному сценарию". "Наша коалиция НПО защищает всех задержанных на митингах. Суды идут практически по одному сценарию. В качестве свидетелей выступают полицейские, которые не присутствовали на месте задержания, но они дают показания. Как и ожидалось, судьи наказывают их без доказательств. Более того, судьи делают все возможное, чтобы помочь представителям МВД, которые не могут обосновать позицию государства в отношении невиновных граждан. Конечно, эти дела не имеют ничего общего с истинным правосудием, защитой права на справедливое судебное разбирательство, - заявил Имнадзе.

Активист Георгий Думбадзе оштрафован на пять тысяч лари (более 1800 долларов), обвинив его в организации митинга, тогда как он просто выступил на нем с речью. МВД представило видеодоказательство, на котором видно лишь, что протестующие стоят на проспекте Руставели. Адвокаты смогли ознакомиться с доказательство непосредственно в зале суда. "Организатором перекрытия проспекта Руставели сочли молодого парня, которого оштрафовали на 5 000 лари только за то, что он держал в руке рупор и произносил речь", - прокомментировала ситуацию в соцсети глава НПО "Ассоциация молодых адвокатов" Нонна Курдованидзе.

Адвокатам задержанных не дают возможности ознакомиться с доказательствами до суда, заявила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Центра юридической помощи НПО "Ассоциация молодых юристов" Верико Джгереная. "По делам об административных правонарушениях зачастую первое общение адвоката с предполагаемыми нарушителями происходит уже тогда, когда дело передано на рассмотрение в суд. В это время сторона должна успеть разработать стратегию защиты и получить доказательства, однако иногда судьи не соглашаются отложить процесс на разумный период времени, необходимый для получения доказательств. Это, в свою очередь, является ограничением права на справедливое судебное разбирательство. Сторона защиты должна иметь время и возможность найти доказательства обратного тому, что оспаривается", - сообщила она.

Накануне несколько протестующих были оштрафован на 500 лари (около 180 долларов), один был оштрафован на 2200 лари (более 800 долларов) - суд признал его виновным в мелком хулиганстве.

Вчера несколько протестующих были оштрафованы на 500 лари (Приблизительно 183 доллара США). Один из них был оштрафован на 2200 лари (Приблизительно 808 долларов США) – суд обвинил его в мелком хулиганстве.

НПО "Тбилисский Дом Прав Человека" продолжает сбор средств в поддержку пострадавших манифестов. Вырученные средства непосредственно направлены на уплату административного штрафа, медицинскую помощь и психосоциальную реабилитацию, нужды физической безопасности. "Нашим донором может стать любое физическое лицо или частная компания, только если это не противоречит нашим принципам и не угрожает репутации организации. Организация не получает пожертвований от политических партий, а мы не получаем финансирования от компаний, занимающихся коррупционной деятельностью", - сказано на сайте НПО.

Там же сказано, что уже собрано 21 376 лари (более 7 500 долларов США), 720 долларов США и 2 108 евро.

Напомним, оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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