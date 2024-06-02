02 июня 2024, 17:43

Жители Южной Осетии остались без электричества

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Подача электричества жителям Южной Осетии прекращена из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе.

Южная Осетия осталась без электричества из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе, сообщило в 15.32 мск МЧС Южной Осетии. "На предполагаемое место аварии выехали специалисты ГУП "Энергоресурс", - говорится в публикации.

По данным ведомства, на место выехали также сотрудники МЧС "для выявления причин аварии", пишет ТАСС. Электроэнергия из России в Южную Осетию поступает по ЛЭП, проходящей по территории Северной Осетии, информирует агентство.

"Кавказский узел" писал, что в марте 2021 года из-за аварии на ЛЭП также была прекращена подача электричества в Южную Осетию. Республиканская больница, хлебопекарни и госучреждения обеспечивались электроэнергией с помощью дизельных генераторов, а в жилых домах не было света. В Цхинвале закрылись школы, а также детские сады, кроме двух, оборудованных дизельными генераторами. Энергетики отчитались об устранении аварии на следующий день.

У Южной Осетии нет собственных источников электроэнергии. В 2019 году власти республики рассматривали вопрос о строительстве малой ГЭС на Зонкарском водохранилище, но решили, что это нецелесообразно из-за малой мощности и высокой себестоимости электроэнергии.

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Примечание:

"Энергетики отчитались о восстановлении энергоснабжения Южной Осетии", "Школы закрылись в Цхинвале из-за отсутствия электричества", "Жители Южной Осетии потребовали от властей отчета об аварийном генераторе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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