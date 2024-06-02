Махачкалинцы потребовали благоустроить двор многоквартирных домов

02 июня 2024, 18:41

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Чиновники ограничиваются обещаниями в ответ на просьбы благоустроить двор двух домов в Махачкале, пожаловались авторы видеообращения к руководству Дагестана и потребовали решить проблему жильцов.

Видеообращение жильцов двух махачкалинских домов к руководству Дагестана опубликовал сегодня в своем телеграм-канале "Черновик". На кадрах ролика видны около полутора десятков женщин и мужчин разного возраста, собравшихся во дворе жилого дома. Некоторые женщины стоят с детьми. Обращение от имени собравшихся озвучивает один из мужчин. Он перечисляет адресатов обращения – главу Дагестана, председателя правительства республики, мэра Махачкалы и главу администрации Ленинского района.

Обратились и в письменной форме, и ездили, но одни обещания

"Жители домов 105, 105Б по улице Петра Первого, обращаемся к вам с наболевшим вопросом. Несколько раз мы обратились к руководству соответствующих органов, чтобы наш дом включили в программу реконструкции дворов, по сей день вопрос остается нерешенным. Хотя мы несколько раз обратились и в письменной форме, и ездили, но одни обещания [в ответ]", - заявили собравшиеся.

В марте на встрече с комиссией и представителем горсобрания жильцы получили заверение в том, что до конца апреля начнется благоустройство двора, говорится в обращении.

"Но по непонятным причинам мы не можем получить обратную связь. В силу этого мы, жители, решили обратиться с убедительной просьбой, чтобы взяли на контроль и поручили соответствующим органам, и в том числе вы контролировали наш вопрос", - говорит мужчина на видео.

Собравшиеся заявили, что по меньшей мере два соседних двора уже реконструированы, а у них во дворе "после дождя не пройдешь и не проедешь". При этих словах женщина, снимающая видео, продемонстрировала в кадре затопленную придомовую территорию. "Детям нашим нет места для игр, они в луже играют", - сказала она за кадром. По неофициальным данным, реконструкция двора "опять отодвигается по непонятным причинам", указали авторы обращения.

Также жильцы пожаловались на то, что обещания сделать капремонт одного из этих домов остаются невыполненными. "Мы ремонт своих подъездов за свои средства несколько лет назад сами организовали, провели ремонт. И где-то мы сейчас тоже готовы подключиться, но, конечно, мы не осилим реконструкцию двора и ремонт крыши", - говорит мужчина на видео. Собравшиеся отметили, что дом был построен в 1975 году, но в нем ни разу не проводился капремонт.

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