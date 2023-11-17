Анна Колмагорцева. Скриншот видео https://www.youtube/com/watch?v=F-hXcoMUDjQ

17 ноября 2023, 22:10

Активистка из Сочи оштрафована за оскорбление президента

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Суд в Сочи по статье о мелком хулиганстве оштрафовал на 40 тысяч рублей активистку Анну Колмагорцеву за публикацию видео с оскорблением президента. Решение будет обжаловано, так как видео снято и размещено другим пользователем, заявили активистка и ее адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 ноября силовики в Сочи задержали Романа Харитонова, который ранее был вызван в полицию в связи с публикацией видеоролика с критикой властей, после  задержания Харитонов сообщил об избиении силовиками. По его словам, внимание силовиков привлек его ролик, который был размещен в Telegram-канале Анны Колмагорцевой.

Активистка Анна Колмагорцева сообщила, что 2 ноября к ней приехали сотрудники отдела "Э" и отвезли в Центральное отделение полиции для дачи объяснений. На нее составили протокол по административной статье о мелком хулиганстве  (часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ). "В данном случае, размещение на моем открытом Телеграм-канале, где могут размещать посты, делать записи, делиться новостями и мнениями любые желающие, запрещенного контента. Полгода назад, 26 апреля. Позднее я обнаружила, что разместила видео даже не я. Тем не менее, судья вынес постановление о назначении штрафа в размере 40 тысяч рублей. Конечно, мы будем его обжаловать, так как отсутствует состав правонарушения", - сообщила она в своем YouTube-канале 16 ноября.

В протоколе, который Колмагорцева продемонстрировала на видео, утверждается, что в ролике "№21. Арест сочинских земель. Господа, лед на месте, земли у нас больше нет",  имеется информация "выражающая в неприличной форме, оскорбление человеческого достоинства" президента Российской Федерации.

Видеоролик, ставший поводом для преследования, размещен в YouTube-канале Романа Харитонова, на который подписан 561 пользователь. В видеоролике, снятом в режиме селфи, Харитонов называет свои имя и фамилию, а затем эмоционально и в резких выражениях критикует представителей разных ветвей власти, в том числе руководство страны, и высказывает опасения за судьбу России. Имя и должность Владимира Путина в монологе Харитонова не упомянуты. "Кавказский узел" не публикует видеоролик из-за содержащейся в нем нецензурной лексики.

Она заявила, что когда ролик, снятый Романом Харитоновым, появился в ее Telegram-чате, она даже не просмотрела его и не публиковала его сама. "Я считаю очень странным что этот роkик спокойно висел на YouTube-канале автора на протяжении полугода, но только когда начали шерстить мой Telegram-канал, начали привлекать", - заявила она. По мнению Колмагорцевой это "заказное дело".

Адвокат Колмагорцевой Виктор Смирнов заявил в видеоролике, что решение суда вынесено с нарушением норм материального и административного права. "В протоколе четко указан факт распространения, а Колмагорцева данных роликов не распространяла. Суд должен был прекратить производство по делу", - сообщил он.

"Кавказский узел" также писал, что накануне Дня победы семья 92-летней ветерана Великой Отечественной войны Раисы Скаковой получила из городской прокуратуры извещение об изъятии у них земельного участка, который, как утверждает экспертиза, находится частично в границах Сочинского нацпарка. Спорный участок Раиса Скакова получила 37 лет назад и в 2014 году оформила на дочь Людмилу Харитонову. 31 августа суд изъял земельный участок. 26 сентября внук ветерана Роман Харитонов подал апелляционную жалобу с требованием отменить решение. Он указал на недопустимость заключения специалиста, оказавшегося сотрудником Сочинского нацпарка.

Ранее в декабре 2022 голда, районный суд в Сочи обязал блогера Анну Колмагорцеву удалить публикацию, ставшую поводом для иска депутата краевого заксобрания Виктора Теплякова, и опубликовать опровержение. Требование депутата выплатить ему компенсацию в 300 тысяч рублей суд не удовлетворил, оценив моральный вред Теплякову в 1000 рублей.

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Примечание:

"Экологи заявили об угрозе Сочинскому нацпарку", "В Сочи строительство жилого квартала ведется на полях селекционных сортов чая и фундука", "Жительница Сочи отказалась от прекращения дела об афере с земельным участком".

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