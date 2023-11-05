Роман Харитонов заявил об избиении силовиками

05 ноября 2023, 22:57

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Задержанного в поезде сочинца Харитонова силовики доставили в райотдел, где избили, пытаясь заставить подписать протоколы об оскорбляющих власти видеороликах.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 ноября силовики в Сочи задержали Романа Харитонова, который ранее был вызван в полицию в связи с публикацией видеоролика с критикой властей. Харитонов объяснил недовольство властями тем, что его бабушка, 92-летняя ветеран войны, лишилась земельного участка.

После задержания в поезде «Владикавказ-Сочи» Роман Харитонова был доставлен в райотдел.

"Номер кабинета не помню. В кабинете остались трое силовиков", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Харитонов. Одного из силовиков он знал ранее, имена двоих других ему удалось выяснить позже.

"Один держал меня, а второй изо всей силы бил меня по голове Уголовным кодексом. Потом они менялись. Когда <...> дописал свои протоколы, то эти двое прекратили меня бить и держать. Они мне сказали, что если я подпишу протоколы, то они больше не будут меня бить и передадут дело в суд. Я им сказал, что 25 лет отдал служению Родине, из них 4 года я учился в военном училище, а остальные 21 год работал в МВД. Являюсь военным пенсионером. Так же сказал, что я всегда боролся с правонарушениями и то что они совершают избивая меня - это должностное преступление за которое они ответят. После этих слов эти двое вышли и, видимо, перепроверили информацию о моем статусе. Вернувшись, сказали что после подписания протоколов я могу быть свободен и должен буду явиться по вызову на суд», - рассказал Роман Харитонов.

В протоколах, составленных в отношении Харитонова (копии протоколов имеются в распоряжении "Кавказского узла"), говорится, что в распространенных Харитоновым видеороликах "имеется информация, выражающаяся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к государству, в том числе в адрес Президента Российской Федерации".

По версии силовиков, Харитонов совершил административное правонарушение, предусмотренное пунктом части 3 статьи 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Роман Харитонов не исключает, что после трех административных штрафов ему могут объявить и по уголовной статье.

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