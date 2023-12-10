10 декабря 2023, 19:41

Оставлен в силе приговор мобилизованному из Дагестана за уклонение от службы

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Апелляционная инстанция отказалась смягчить наказание мобилизованному из Дагестана Ширвани Казимагомедову, которого суд в Грозном приговорил к пяти годам колонии за побег из воинской части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации в России, в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. По этой статье, в частности, военный суд в октябре приговорил контрактника из Дагестана к 5,5 года колонии за более чем полугодовое отсутствие в воинской части.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Апелляционная инстанция в Ростове-на-Дону оставила в силе приговор мобилизованному Ширвани Казимагомедову, осужденному Грозненским гарнизонным судом на пять лет колонии по обвинению в самовольном оставлении части, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Жалобу на приговор Ширвани Казимагомедову, осужденному по части 5 статьи 337 УК РФ, рассматривал Южный окружной военный суд. Карточка дела Казимагомедова на сайте суда обновлена 5 декабря, в ней опубликован текст апелляционного определения, датированного 24 ноября.

В апелляционной жалобе защитник Казимагомедова просил смягчить наказание "путём признания явки с повинной и активного способствования расследованию преступления" и назначить наказание, не связанное с лишением свободы, указано в документе.

"Из исследованных в суде доказательств следует, что до 20 июня 2023 г. правоохранительным органам не было известно о совершённом преступлении, в то время как 18 мая 2023 г. Казимагомедов добровольно явился в воинскую часть и сообщил непосредственному командиру о своём незаконном отсутствии на службе, а в ходе предварительного следствия дал подробные показания об обстоятельствах совершённого противоправного деяния. Кроме того, суд не дал должную оценку условиям жизни семьи Казимагомедова: неудовлетворительному состоянию здоровья его родителей и малолетнего ребёнка (инвалидности отца и ребёнка), требующих постоянного ухода. При этом суд не учёл, что стечение данных тяжёлых обстоятельств послужило основанием для самовольного оставления части, поскольку на неоднократные обращения к своему командиру в зоне специальной военной операции о предоставлении отпуска Казимагомедов получал отказ", - приводится в документе позиция защиты.

Однако суд указал, что, согласно показаниям Казимагомедова на предварительном следствии и показаниям свидетелей, "единственным мотивом самовольного оставления пункта временной дислокации воинской части послужило желание отдохнуть от исполнения служебных обязанностей".

"При этом наличие заболеваний у матери, инвалидность отца и малолетнего ребёнка не представляли собой стечение тяжёлых обстоятельств, вынудивших Казимагомедова покинуть воинскую часть, поскольку уход и помощь его родителям оказывают другие родственники, а ребёнок проживает отдельно с его бывшей супругой", - указал суд.

Утверждение об отказах командования в отпуске мобилизованному по семейным обстоятельствам "является голословным и противоречит материалам дела", решил суд и оставил приговор без изменений.

Ширвани Казимагомедов – житель Дагестана, указано в публикации о приговоре, размещенной 31 августа на сайте Грозненского гарнизонного военного суда.

"Судом установлено, что 4 апреля 2023 г. Казимагомедов умышленно с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, без уважительных причин, в период частичной мобилизации, самовольно оставил часть – пункт временной дислокации воинской части, расположенную в Запорожской области и убыл к месту своего жительства в Республику Дагестан, где проводил время по своему усмотрению. 18 мая 2023 г. Казимагомедов добровольно прибыл в расположение воинской части и приступил к исполнению обязанностей военной службы, чем пресек свое незаконное нахождение вне воинских правоотношений продолжительностью свыше одного месяца", - говорится в сообщении на сайте грозненского суда.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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