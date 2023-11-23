23 ноября 2023, 21:57

Контрактник из Дагестана осужден за побег из части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Махачкалинский гарнизонный военный суд приговорил контрактника к пяти с половиной годам колонии за более чем полугодовое отсутствие в воинской части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. В сентябре суд в Новороссийске приговорил мобилизованного Александра Журавеля к пяти годам и двум месяцам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части. Доводы подсудимого о болезни матери судья счел неубедительными.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Военнослужащий из Дагестана по фамилии Рамазанов, который в период мобилизации самовольно покинул воинскую часть на территории Запорожской области, проговорен к 5,5 года лишения свободы по статье о самовольном оставлении части или места службы (часть 5 статьи 337 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба Махачкалинского гарнизонного военного суда.

По версии следствия и суда, 17 февраля он самовольно покинул пункт временной дислокации воинской части на территории Запорожской области, после чего находился по месту своего жительства. Место службы он оставил, желая отдохнуть от службы. В сентябре мужчина добровольно прибыл в военный следственный отдел Следкома России в Махачкале, указано в сообщении на сайте суда. Военный суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. После оглашения приговора Рамазанова взяли под стражу в зале судебного заседания, до вступления приговора в законную силу он будет содержаться в махачкалинском СИЗО, говорится в сообщении.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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