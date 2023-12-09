09 декабря 2023, 12:06

Власти подтвердили гибель на Украине жителя Камышинского района

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Сергей Челноков погиб на Украине, сообщили власти Камышинского района. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 628 жителей Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 8 декабря представители властей и силовых структур подтвердили гибель в ходе спецоперации на Украине не менее 627 жителей Волгоградской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Сергей Челноков, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Камышинского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 628 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Два бойца из Дагестана убиты в военной операции", "Полицейский из Махачкалы убит на Украине", "Боец из Кисловодска погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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