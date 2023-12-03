Новороссиец обвинен в дискредитации армии

03 декабря 2023, 19:23

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В райсуд Новороссийска поступило административное дело местного жителя Ивана Афанасьева, обвиненного в дискредитации военных.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Силовики составили протокол по административной статье о дискредитации армии на Ивана Афанасьева из Новороссийска. Дело поступило в Октябрьский райсуд города, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, Иван Афанасьев обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Дело было передано судье 20 ноября, рассмотрение дела по существу назначено на 11 мск 14 декабря, указано в карточке.

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