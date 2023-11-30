Подтопления на Кубани, стоп-кадр видео tvkrasnodar.ru

30 ноября 2023, 07:00

Озвучена сумма выплат пострадавшим от подтоплений жителям Кубани

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Общая сумма выплат пострадавшим от последствий шторма жителям Краснодарского края составляет около 25 млн рублей, каждый из подтопленцев получит в качестве компенсации минимум 10 тысяч. Выплаты начнутся после 4 декабря, заявил депутат Госдумы от Краснодарского края. 

Как информировал "Кавказский узел", 24-25 ноября в результате обильных осадков были подтоплены десятки домов в Горячем Ключе и Безымянном сельском округе. В городе введен режим ЧС, в пункты временного размещения были эвакуированы девять человек. К 27 ноября в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске сильный ветер повалил деревья, пострадали несколько человек, минимум двое погибли. 28 ноября власти края отчитались, что подсчитывают ущерб от стихии и подключили волонтеров к устранению последствий непогоды.

Ураган сорвал кровли со зданий, повредил линии электропередачи, в результате ливня оказались подтоплены жилые дома. Всего из-за непогоды на юге России эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей. 

На выплаты пострадавшим в результате стихии жителям Краснодарского края направлено около 25 миллионов рублей, сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

По словам парламентария, все члены семей, чьи дома были повреждены в результате непогоды, получат по 10 тысяч рублей. Компенсация будет выплачиваться как зарегистрированным в доме, так и фактически проживающим. При частичной утрате имущества пострадавшие могут рассчитывать также на выплату в 50 тысяч рублей, при полной утрате имущества - на 100 тысяч рублей.

"Говорить об ущербе [инфраструктуре] пока рано, оценка масштабов повреждений ведется. Выплаты людям, предварительно, составят порядка 25 млн рублей, комиссии заканчивают работу. Ожидаем, что на следующей неделе начнем первые выплаты людям", - цитирует 19 ноября слова Алтухова ТАСС.

Депутат отчитался в своем Telegram-канале, что лично побывал в Горячем Ключе и станице Пятигорской. "В прошедшие выходные здесь менее чем за сутки выпала месячная норма осадков. Подтоплено более сотни домов. Вода отступила, но следы разрушительных потоков видны везде – вывернутые заборы, подкосившиеся хозпостройки, смытые заготовки дров. На стенах жилых помещений остались следы уровня, до которого в дома заходила вода. Мониторинговые группы уже зафиксировали ущерб, документы на компенсационные выплаты переданы", - написал он.

Алтухов добавил, что в качестве гуманитарной помощи местным жителям доставили чистящие средства, предметы гигиены, постельное белье и питьевую воду.

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Примечание:

"Более 500 жителей Ростовской области эвакуированы из-за подтоплений", "Два человека погибли во время шторма на Кубани", "Жители Ростовской области остались ждать схода воды в пунктах временного размещения".

Автор: "Кавказский узел"

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