Задержание активистов в Ереване. Скриншот фото из Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет соцсетью, запрещена в России) движения Zang от 28.11.23, https://www.facebook.com/photo/?fbid=122107929974123333&set=pcb.122107929998123333

28 ноября 2023, 23:43

Шесть оппозиционеров задержаны на акции в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали шестерых активистов за попытку установить палатку на акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна в Ереване. Омбудсмен Армении назвала действия силовиков нарушением права на свободу собраний.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция неоднократно проводила акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна после карабахской войны 2020 года. 25 ноября силовики задержали восемь участников движения "Занг" (Колокол) за попытку установить палатку в ходе акции протеста, 26 ноября были задержаны шесть человек.

Полиция задержала активистов инициативной группы "Занг" (Колокол) за попытку установить палатку, конфисковав также палатку, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир на странице движения в Facebook*.

Сегодняшняя акция движения стартовала с ереванского сквера Маштоца. Участники акции прошлись по центральным улицам с палаткой, символизирующей суверенитет страны. В руках у них также был колокольчик, звон которого символизировал угрозу, нависшую над страной.

Дойдя до памятника Таманяну, участники акции установили палатку на тротуар. Полиция потребовала убрать палатку,заявив, что ее установка мешает другим гражданам. Представители движения заявили о необоснованности требования силовиков. "Омбудсмен Армении заявила о правомерности установки палатки во время собраний", - заявил один из участников акции. Тем не менее, силовики стали задерживать активистов.

Правоохранительные органы нарушили право граждан на свободу проведения собраний, сказано в распространенном в Facebook* заявлении омбудсмена Армении Анаит Манасян.

По ее словам, в офис омбудсмена в последнее время поступали жалобы о неправомерном ограничении прав граждан. "В частности, зафиксированы случаи, когда силовики запрещали установку палатки, а в отношении участников акции возбуждались административные дела, и они подвергались административному аресту", - отметила она.

Право на свободу мирных собраний является одним из основных прав, предусмотренных армянским законодательством, добавила Манасян. "Это касается и установки палатки. Право на свободу собраний может быть ограничено при соблюдении правовых норм. В частности, ограничения должны быть предусмотрены законом. Государство ответственно за соблюдение законности ограничений права на свободу собраний. Действия полиции создают в обществе ложные представления, что установка палаток на собраниях неприемлема", - отмечено в заявлении омбудсмена.

В пресс-службе республиканской полиции сообщили о шести задержанных активистах. "Всех их задержали за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении – неподчинение законному требованию полиции", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава управления по связям с полицией Армении Зарзанд Габриелян.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Импортеры автомобилей выступили против поправок в Налоговый кодекс Армении", "Армения заявила о готовности подписать мирный договор в ближайшее время", "Баку и Ереван обсуждают проведение на границе переговоров о мире".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 ноября 2023, 00:17

  • Военный из Северной Осетии погиб на Украине

    Казбек Гогниев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дигорского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 240 бойцов из Северной Осетии.

28 ноября 2023, 22:51

28 ноября 2023, 22:15

  • Активисты добились отмены лицензии на аренду лесов в Раче

    Национальное агентство окружающей среды Грузии аннулировало лицензию на открытие охотничьего хозяйства в лесах Рачи. Активисты отметили, что два месяца добивались этого решения протестами, но усомнились, что лицензия отменена окончательно.

28 ноября 2023, 21:35

28 ноября 2023, 20:55

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи