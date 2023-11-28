Шесть оппозиционеров задержаны на акции в Ереване

28 ноября 2023, 23:43

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Силовики задержали шестерых активистов за попытку установить палатку на акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна в Ереване. Омбудсмен Армении назвала действия силовиков нарушением права на свободу собраний.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция неоднократно проводила акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна после карабахской войны 2020 года. 25 ноября силовики задержали восемь участников движения "Занг" (Колокол) за попытку установить палатку в ходе акции протеста, 26 ноября были задержаны шесть человек.

Полиция задержала активистов инициативной группы "Занг" (Колокол) за попытку установить палатку, конфисковав также палатку, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир на странице движения в Facebook*.

Сегодняшняя акция движения стартовала с ереванского сквера Маштоца. Участники акции прошлись по центральным улицам с палаткой, символизирующей суверенитет страны. В руках у них также был колокольчик, звон которого символизировал угрозу, нависшую над страной.

Дойдя до памятника Таманяну, участники акции установили палатку на тротуар. Полиция потребовала убрать палатку,заявив, что ее установка мешает другим гражданам. Представители движения заявили о необоснованности требования силовиков. "Омбудсмен Армении заявила о правомерности установки палатки во время собраний", - заявил один из участников акции. Тем не менее, силовики стали задерживать активистов.

Правоохранительные органы нарушили право граждан на свободу проведения собраний, сказано в распространенном в Facebook* заявлении омбудсмена Армении Анаит Манасян.

По ее словам, в офис омбудсмена в последнее время поступали жалобы о неправомерном ограничении прав граждан. "В частности, зафиксированы случаи, когда силовики запрещали установку палатки, а в отношении участников акции возбуждались административные дела, и они подвергались административному аресту", - отметила она.

Право на свободу мирных собраний является одним из основных прав, предусмотренных армянским законодательством, добавила Манасян. "Это касается и установки палатки. Право на свободу собраний может быть ограничено при соблюдении правовых норм. В частности, ограничения должны быть предусмотрены законом. Государство ответственно за соблюдение законности ограничений права на свободу собраний. Действия полиции создают в обществе ложные представления, что установка палаток на собраниях неприемлема", - отмечено в заявлении омбудсмена.

В пресс-службе республиканской полиции сообщили о шести задержанных активистах. "Всех их задержали за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении – неподчинение законному требованию полиции", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава управления по связям с полицией Армении Зарзанд Габриелян.

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