Обвинение уроженцу Дагестана в поджоге военкомата вызвало скепсис у правозащитников

25 ноября 2023, 13:18

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Уроженец Дагестана Шамиль Алиев-Гасанов обвинен в теракте в связи с поджогом военкомата в Мурманске. Поджог здания безосновательно квалифицирован как теракт, такие обвинения призваны запугать инициаторов пацифистский акций, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", случаи поджогов военкоматов после объявления частичной мобилизации неоднократно происходили в том числе на юге России. 14 ноября произошел пожар в здании военкомата в Прохладном. По данным источников, в телефоне подозреваемого в поджоге найдена переписка с "куратором", который требовал поджечь военкомат и прислал инструкцию по изготовлению коктейля Молотова. Вызывает недоверие версия о том, что в телефоне задержанного найдены инструкции от куратора, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. Такие улики позволяют следователям переквалифицировать дело на более тяжкую статью, пояснили они.

30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Днем ранее, 29 сентября 2022 года, житель Краснодара Олег Важдаев был задержан по делу о попытке поджога военкомата. Адвокат заявил, что Важдаев пошел на поджог военкомата, чтобы избежать частичной мобилизации, а не с целью совершить акт терроризма. Первоначально дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении имущества, но затем его переквалифицировали на статью о теракте. Суд приговорил Важдаева к шести годам колонии.

Во 2-й Западный окружной военный суд поступило дело уроженца Дагестана Шамиля Алиева-Гасанова, который обвиняется в поджоге здания областного военкомата в Мурманске. По версии следствия, 19-летний Шамиль Алиев-Гасанов поджег здание военкомата в ночь на 14 мая. Силовикам после задержания он рассказал, что сделал это из-за угроз и шантажа. Молодому человеку предъявлено обвинение в теракте, совершенном "группой лиц" (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), ему грозит от 12 до 20 лет заключения, сообщила правозащитная организация «Зона солидарности».

Один из основателей "Зоны солидарности" Иван Асташин отметил два важных момента в связи с делом Алиева-Гасанова. "Во-первых, возможно, признание получено в результате давления на обвиняемого... Во-вторых, если такое признание действительно было сделано Шамилем, возникают вопросы, почему ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта? Ведь согласно формулировки статьи 205 УК РФ, терактом считается не любой поджог, а только тот, который совершается для достижения «террористических» целей - дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений. Но если человек совершил поджог из-за угроз и шантажа, значит, у него не было таких целей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* уверена, что обвинения в совершении преступления «группой лиц» и получении «указаний от украинских кураторов» имеют целью устрашение потенциальных инициаторов пацифистских акций. "Власти ясно дают понять, что все они будут обвинены в совершении теракта группой лиц, в том, что совершили преступления по заданию кураторов из Украины - чтобы сделать из этих людей предателей и приговорить к максимально возможному наказанию. Они таким образом стараются добиться того, чтобы никто больше не рискнул и не совершил какой-то антивоенный акт", - сказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по ее мнению, случаи поджогов показывают, что политика властей не дает результатов. "Количество акций не сходит на нет. Обвинения в теракте или предательстве не останавливают людей, которые хотят мира. Запугать можно большое количество людей, но не всех граждан. Все равно найдутся люди, которым будет наплевать на тюрьму. При этом я не исключаю, что есть и те, которым действительно дают указания с Украины. Очень важно разобраться в мотивах авторов таких акций, а не обвинять всех в предательстве и приговаривать к 20 годам лишения свободы", - сказала Светлана Ганнушкина.

Участница правозащитной инициативы «Зона солидарности» Лиля сообщила, что команда проекта проанализировала все пацифистские акции и пришла к выводу, что примерно в 10-15% случаях поджогов военкоматов действовала группа лиц. "А если включать в данную статистику и кейсы с теми, кто, очевидно, совершали поджоги не по политическим мотивам, процентное соотношение коллективных участников к одиночкам доходит примерно до 30", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, версии о переписке обвиняемых с "кураторами из Украины" не вызывают доверия. "Мы не можем с точностью утверждать, что вся информация о «кураторах», озвученная проправительственными СМИ, соответствует реальности. Государству выгодно дискредитировать акторов сопротивления, называя причиной милитантного действия не антивоенный мотив, а желание заработать деньги. Мы проанализировали множество публикаций о поджогах и можем отметить, что чаще всего «жертвами кураторов» становились пенсионеры. Волна публикаций о данных акциях пришлась на конец июля - начало августа. Мы могли отмечать более десяти сообщений о поджогах военкоматов в день. Большой процент из них аффилированные с силовиками медиа связывали с влиянием «украинских кураторов»", - рассказала правозащитница.

В целом число поджогов не стремится к нулю, а напротив, растет, подтвердила она сведения Светланы Ганнушкиной. "Мы зафиксировали огромную волну поджогов летом 2023 года, количество которых объективно не сравнится со среднестатистическим объемом. Однако, сравнивая 2022 год с 2023, даже не учитывая события этого лета, количество милитантных акций стремительно растет. Мы с коллегами выпускали статистику антивоенного сопротивления к годовщине сентябрьской мобилизации. Уже на тот момент мы зафиксировали более 400 акций по всей России и на [перешедших под контроль России] территориях. Там же мы отметили, что объективно мы не знаем полной картины происходящего. Российским силовикам невыгодно сообщать о реальных данных, отражающих масштабы сопротивления граждан", - сказала она.

Пацифистские акции неэффективны, несмотря на рост их числа, указала правозащитница, координатор "Движения сознательных отказчиков от военной службы" Елена Попова. "В этой стране акции уже бессмысленны, они не влияют на власть. Власти не обращают внимания на антивоенные акции представителей общества. Я считаю, что проведение акции в таких условиях не может быть эффективным", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что следует больше просвещать людей о том, как избежать отправки в зону военной операции.

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