Юристы и правозащитники раскритиковали версию о поджоге военкомата в Прохладном

18 ноября 2023, 12:58

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Вызывает недоверие версия о том, что в телефоне задержанного за поджог военкомата в Прохладном найдены инструкции от куратора, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. Такие улики позволяют следователям переквалифицировать дело на более тяжкую статью, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября произошел пожар в здании военкомата в городе Прохладный. По данным источников, был задержан подозреваемый в поджоге житель Кабардино-Балкарии, и в его телефоне найдена переписка с "куратором", который требовал поджечь военкомат и прислал инструкцию по изготовлению коктейля Молотова.

Cлучаи поджогов военкоматов после объявления частичной мобилизации неоднократно происходили и в других регионах юга России. 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Днем ранее, 29 сентября 2022 года, житель Краснодара Олег Важдаев был задержан по делу о попытке поджога военкомата. Адвокат заявил, что Важдаев пошел на поджог военкомата, чтобы избежать частичной мобилизации, а не с целью совершить акт терроризма. Первоначально дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении имущества, но затем его переквалифицировали на статью о теракте. Суд приговорил Важдаева к шести годам колонии. При этом после задержания Важдаев жаловался на пытки.

Вызывает удивление тот факт, что у предполагаемого поджигателя найден телефон, в котором есть переписка с "куратором", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" военный юрист Артем Мугунянц. "Меня всегда удивляли действия этих людей, которые занимаются поджигательством. Они идут на преступление с телефонами, и когда их задерживают, оттуда достают переписку с кураторами из Украины. И когда есть куратор, то это уже группа лиц по предварительному сговору. Это уже отягчает ответственность", - сказал он.

По его словам, наблюдается тенденция ужесточения наказания за поджог военкоматов. "Обычно это выглядит как действия организованной группы, потому что у нас сейчас раскручивается, чтобы привязать эти действия к терактам, чтобы это было не умышленным повреждением чужого имущества путем поджога, а именно теракт. Обычно "делают" организованную группу и ссылаются на украинских кураторов, которые заказывают поджог. Это уже более тяжкая статья с лишением права на суд присяжных. Понятно, для чего это делается", - сказал юрист.

Мугунянц заметил, что в последнее время число поджогов растет. "Когда это стало касаться призывников, а именно у дверей военкомата стали дежурить сотрудники полиции, призывников стали не выпускать из военкоматов, случаи увеличились. Когда это были просто протесты против мобилизации, это были единичные случаи, а сейчас это уже касается также призывников, и случаев поджогов стало больше. И мне кажется, что число будет увеличиваться", - рассказал он, не озвучив статистические данные.

Чем больше будет нарушений прав призывников и мобилизованных, тем больше будет случаев поджогов военкоматов, предположил другой военный юрист. "Сейчас в основном все случаи связывают с заказами из Украины, и нет никакой возможности проверять официальную информацию о поджогах. Мне кажется, что не все действуют по указаниям заграничных кураторов. Есть также случаи, когда поджог стал результатом несправедливого отношения, нарушения закона, но силовикам проще объяснять поджоги украинскими кураторами" - сказал он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла"

Юрист также счел странной информацию о том, что в телефоне подозреваемого нашли инструкции. "Даже если он получал инструкции, мне кажется, что логично удалять подобные сообщения. В этом смысле странно сохранять эту информацию у себя в телефоне, зная, что тебя задержат. Я не исключаю, что может быть ситуация, когда человек не поймет такие элементарные вещи, но я уверен, что не все поджигатели настолько глупы", - отметил он.

Правозащитница, координатор "Движения сознательных отказчиков от военной службы" Елена Попова также не верит в версию переписки с куратором. "Я в это не верю. Я абсолютно уверена, что эта версия исходит от силовиков, чаще всего от ФСБ. И они для меня не авторитет в плане получения объективной информации. Нет никакой веры органам, которые пытают людей. С моей точки зрения всё это навязанная история, авторы которой получают за это продвижение по службе. Переписка с куратором и инструкции, как сделать коктейль Молотова, – это детский сад", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, эти версии придумываются для того, чтобы увеличить срок наказания. "Очевидно, что это делается для того, чтобы приговорить к максимально большому сроку. Ведь, если это одиночка, то возможно даже административное правонарушение, а когда группа лиц, коктейль Молотова, переписка и инструкции, то это уже дает силовикам большие возможности. Вплоть до статьи о терроризме. При этом люди получают просто огромные сроки", - отметила она.

Правозащитница уверена, что нет никакого смысла в поджогах военкоматов. "Статистики о количестве поджогов военкоматов нет. Я искренне сочувствую тем, кто получил сроки по результатам поджогов. Я считаю бессмысленным поджоги военкоматов. Военкомату от этого ничего не будет, краской закрасят и всё, а человека посадят на большой срок. То есть нет никакой практической пользы. Практическую пользу имеет просвещение людей о том, как не идти в армию, как спасти людей, которые имели несчастье попасть в армию. Вот чем следует заниматься", - подчеркнула она.

Случай в Прохладном стал, вероятно, первым поджогом военкомата в Кабардино-Балкарии, сообщил юрист Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Заур Шокуев. "Я не знаю, чтобы ранее имели место случаи поджога военкоматов в республике", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Версия силовиков вызывает сомнения, заметил правозащитник. "Ничего не исключаю, всякое возможно. Но лично мое мнение - версия следствия вызывает сомнения. Человек идет на преступление, осознает возможные последствия, в том числе, что может быть задержан правоохранительными органами, и при этом сохраняет переписку - неоспоримое доказательство своей виновности? Риторический вопрос, если, конечно, у совершившего не было намерения быть уличенным в содеянном", - сказал Шокуев.

Напомним, в начале июля в Ростове-на-Дону был приговорен к шести годам воспитательной колонии 17-летний юноша из Красноярска, признанный виновным в попытке поджога военкомата. В феврале житель Гуково Ростовской области был приговорен к четырем годам колонии за поджог военкомата.

1 августа силовики задержали в Волгограде 82-летнюю председателя организации "Дети военного Сталинграда" Римму Второву после того, как она попыталась поджечь военкомат Красноармейского района.

В тот же день в Ставрополе местная жительница бросила бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата и была задержана. 14 октября 2022 года ФСБ заявила, что сотрудники спецслужбы сорвали попытку поджога военкомата в Дагестане.

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