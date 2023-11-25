Аллея памяти в Пятиморске. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Калачевского района от 21.11.23, https://t.me/kmrvo/2201

25 ноября 2023, 00:34

Два бойца из Волгоградской области погибли в зоне СВО

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Амалди Сатуев и Алексей Гуреев погибли на Украине, сообщили власти двух районов Волгоградской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 605 военных из региона.

"Кавказский узел" писал, что  Леонид Веригин стал 603-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Ефрейтор Амалди Сатуев погиб в военной операции, сообщил глава Ольховского муниципального района Алексей Солонин в своем Telegram-канале 21 ноября. Орден Мужества передан супруге погибшего, указано в сообщении.

Алексей Гуреев погиб на Украине, сообщила администрация Калачевского района, отчитываясь в своем Telegram-канале об открытии Аллеи памяти в школе поселка Пятиморск, где он учился.

Алексею Гурееву было 40 лет, он погиб в 2023 году, сообщила районная газета "Борьба" на своей странице "ВКонтакте" 21 ноября".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 605 бойцов из Волгоградской области.  Всего с начала спецоперации власти и силовики к 00.20 мск 25 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2945 бойцов с юга России, в том числе 1447 - из СКФО и 1498 - из ЮФО.  "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Военный из Камышина погиб на Украине", "Десять военных из Волгоградской области погибли на Украине", "Подтверждена гибель на Украине жителя Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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