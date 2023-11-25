Два бойца из Волгоградской области погибли в зоне СВО

25 ноября 2023, 00:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Амалди Сатуев и Алексей Гуреев погибли на Украине, сообщили власти двух районов Волгоградской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 605 военных из региона.

"Кавказский узел" писал, что Леонид Веригин стал 603-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Ефрейтор Амалди Сатуев погиб в военной операции, сообщил глава Ольховского муниципального района Алексей Солонин в своем Telegram-канале 21 ноября. Орден Мужества передан супруге погибшего, указано в сообщении.

Алексей Гуреев погиб на Украине, сообщила администрация Калачевского района, отчитываясь в своем Telegram-канале об открытии Аллеи памяти в школе поселка Пятиморск, где он учился.

Алексею Гурееву было 40 лет, он погиб в 2023 году, сообщила районная газета "Борьба" на своей странице "ВКонтакте" 21 ноября".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 605 бойцов из Волгоградской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 00.20 мск 25 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2945 бойцов с юга России, в том числе 1447 - из СКФО и 1498 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.