24 ноября 2023, 14:30

Контрактник из Волгограда убит на Украине

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Военнослужащий из Волгограда Леонид Веригин погиб в военной операции на Украине, сообщили в военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 603 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября глава Котовского района сообщил, что в военной операции на Украине погиб контрактник Сергей Русов. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 602 бойцов из Волгоградской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В Волгограде сегодня прошли похороны погибшего на Украине 52-летнего контрактника Леонида Веригина. В военкомате пояснили, что ефрейтор Веригин умер в госпитале от ран, но отказались сообщить, в каких войсках он служил, пишет V1.ru.

По данным издания, Леонид Веригин всю жизнь прожил в Дзержинском районе, работал слесарем на заводе, а затем охранником.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 603 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Военный из Камышина погиб на Украине", "Десять военных из Волгоградской области погибли на Украине", "Власти подтвердили гибель на Украине 2850 военных с юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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