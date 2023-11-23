23 ноября 2023, 08:47

Контрактник из Волгоградской области погиб в военной операции

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Военнослужащий Сергей Русов погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Котовского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 602 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Владимир Лихолетов погиб в военной операции на Украине, сообщила 18 ноября мэрия Камышина. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 601 бойца из Волгоградской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В военной операции на Украине погиб контрактник Сергей Русов, сообщил 22 ноября в своем телеграм-канале глава Котовского района Сергей Чумаков.

"Сегодня, 22 ноября 2023 года, Котовский район простился с нашим земляком Русовым Сергеем Николаевичем, 17.07.1997 г.р.", - говорится в публикации.

Русов после полугодовой службы в ЧВК "Вагнер" заключил контракт с министерством обороны, отметил чиновник.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 602 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Военный из Камышина погиб на Украине", "Десять военных из Волгоградской области погибли на Украине", "Власти подтвердили гибель на Украине 2850 военных с юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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