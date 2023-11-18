Двое военных из Волгоградской области погибли на Украине

18 ноября 2023, 13:50

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Военнослужащие Владимир Лихолетов и Рагим Курбансаидов погибли в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 601 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", младший сержант Владимир Стольников погиб на Украине, сообщила 17 ноября администрация Жирновского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 599 бойцов из Волгоградской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В военной операции на Украине погиб военнослужащий из Камышина Владимир Лихолетов, сообщила сегодня в своем телеграм-канале городская администрация. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

17 ноября администрация Сестренского сельского поселения Камышинского района сообщила во "ВКонтакте" о гибели военнослужащего Рагима Курбансаидова в зоне военной операции.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 601 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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