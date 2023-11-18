18 ноября 2023, 10:12
Подтверждена гибель на Украине жителя Волгоградской области
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Владимир Стольников погиб на Украине, сообщили власти Жирновского района. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 599 жителей Волгоградской области.
Как сообщал "Кавказский узел", 15 ноября стало известно, что на Украине погиб Дмитрий Тарасов из Камышина. Он стал, по меньшей мере, 598-м жителем Волгоградской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.
Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.
Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Жирновского района, младший сержант Владимир Стольников. Глава района Александр Шевченко и военный комиссар Еланского, Руднянского и Жирновского районов Вячеслав Титов передали родственникам Стольникова орден Мужества, которым он награжден посмертно, сообщила 17 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Жирновского района.
Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 599 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.
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Автор: "Кавказский узел"