Армения анонсировала иск о праве собственности карабахцев

24 ноября 2023, 17:14

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Армения готовит дополнение к иску против Азербайджана по вопросу восстановления имущественного права армян Нагорного Карабаха, сообщил офис представителя Армении по международным правовым вопросам. Вынесенное ранее Международным судом ООН решение о сохранении Азербайджаном документов о праве собственности карабахцев, позволит защитить их права и обеспечить рассмотрение иска, пояснил международный юрист Ара Казарян.

Как писал "Кавказский узел", Международный суд ООН вынес промежуточное решение о временных мерах против Азербайджана по иску Армении. В числе прочих мер Гаагский суд постановил, что Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное возвращение жителей Карабаха, покинувших его после 19 сентября, и сохранить документы, подтверждающие их право собственности.

Промежуточное решение суда, по словам международного юриста Ара Казаряна, касается временных мер, а не сути общего дела. Азербайджан, как он отметил, должен принять такие меры, чтобы в последующем было возможно исполнить судебный акт.

"К примеру, если Азербайджан уничтожит эту документацию, в последующем для Армении будет невозможно доказать, что арцахцы (самоназвание жителей Нагорного Карабаха, - прим."Кавказского узла") имели право на собственность, а от этого зависит ход дела. Поэтому для того, чтобы суд смог в последующем вынести вердикт по основной сути дела о том, что Азербайджан нарушил право арцахцев на собственность, сейчас вынес это промежуточное решение о сохранении документации, ибо она нужна для судебного процесса", - сказал Ара Казарян корреспонденту "Кавказского узла".

Дополнение к иску включит в себя основные аргументы, доказательства, факты, касающиеся самой сути дела, отметил он.

В рамках данного дела "Армения против Азербайджана", подчеркнул Казарян, пока нет жалобы по нарушению права армян Нагорного Карабаха.

"Когда люди лишаются не просто собственности, но и самобытности, как арцахцы, как коренной народ, имеющий более двухтысячелетнюю историю, особый язык, особую культуру. Это все самобытность этого народа, и если этих людей насильственно переместили с их земли, с их родины, то их лишили их самобытности", - отметил Казарян, добавив, что надеется, что Армения подаст по этой статье иск против Азербайджана.

На языке не юристов, по его словам, это называется "лишение родины" и в правовом контексте представляется как идентичность по национальному или этно-культурному происхождению.

"Когда людей лишают их родины, они рассеиваются, уничтожается их язык, культура, и это также является частью политики этнических чисток", отметил он, приведя в пример, в частности, уничтожение армянских кладбищ.

Историческое шушинское армянское кладбище оказалось разрушенным при строительстве дороги на территории, которая перешла под контроль Азербайджана, заявила 23 ноября международная организация Caucasus Heritage Watch. По данным организации, это уже пятое армянское кладбище, поврежденное после войны 2020 года. До этого были разрушены армянские кладбища в Мец Тагер (Гадрутский район), в Схнахе (Аскеранский район), в Шуши и Вазгенашене (Мартунинский район).

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