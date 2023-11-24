ЕСПЧ признал адвоката из Дагестана жертвой пыток силовиков

24 ноября 2023, 10:16

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ЕСПЧ назначил компенсацию в 12,5 тысячи евро дагестанскому адвокату Магомеду Магомедову, который заявил о пытках силовиками в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября 2019 года адвокат из Дагестана Магомед Магомедов пожаловался в ЕСПЧ на то, что его избили силовики после того, как он не захотел оставлять своего подзащитного наедине с оперативниками. Магомедов назвал действия силовиков пытками, указав, что российские власти нарушили статьи 3 "Запрет пыток" и 13 "Право на эффективные средства правовой защиты" Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ признал, что в отношении Магомеда Магомедова был нарушен запрет пыток и жестокого и унижающего обращения и присудил ему компенсацию в размере 12500 евро, сообщило 23 ноября "Кавказ.Реалии"*.

Решение по жалобе Магомедова принято в рамках дела "Мужецкий и другие против России", указано в публикации, размещенной 23 ноября на сайте ЕСПЧ. "14.01.2019 заявитель сообщил, что адвокат сопровождал своего клиента в Кировский райотдел полиции в Махачкале, где ему, как утверждается, не позволили войти в кабинет вместе с клиентом. Сотрудник прижал его к стене, схватил за руки и шею и выволок наружу", - говорится в публикации.

В результате дагестанское бюро судебно-медицинской экспертизы зафиксировало у адвоката гематомы на плечах "в результате многократного давления тупыми предметами". Однако в возбуждении уголовного дела адвокату было отказано, а Кировский райсуд Махачкалы и Верховный суд Дагестана утвердили это решение, указал ЕСПЧ.

Напомним, Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. 16 сентября того же года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил тогда, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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