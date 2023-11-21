21 ноября 2023, 08:12

Житель Батайска заподозрен в дискредитации армии

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Протокол по статье о дискредитации российской армии на Косима Кочкорова.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Протокол о дискредитации российских военных силовики составили на местного жителя Косима Кочкорова, сообщило издание "Кавказ.Реалии"*.

Административное дело поступило в городской суд, дата заседания еще не назначена. Подробности административного дела в карточке дела не опубликованы.

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Примечание:

"Публикации в соцсетях стали основанием для штрафа жительнице Астраханской области", "Стали известны подробности административного дела Асият Магомедовой", "Журналист Бадмаев приговорен к штрафу и запрету на публикации"

Автор: "Кавказский узел"

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