20 ноября 2023, 06:22
Жителей Краснодара возмутила установка будок для бездомных собак
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Зоозащитники установили будки для бездомных собак в районе Карасунских озер в Краснодаре. Местные жители попросили у них убрать будки, так как опасаются, что здесь будут собираться собачьи стаи, однако получили отказ.
Зоозащитники установили деревянные будки неподалеку от домов № 216, 212, 214 и 208 про улице Сормовской. Однако местные жители недовольны таким соседством, считая действия зоозащитников незаконными.
Краснодарцы опасаются, что из-за будок рядом с жилым комплексом будет собираться стая бродячих собак, которых к тому же будут подкармливать зоозащитники. Они обратились к ним с просьбой убрать будки и предъявить решение компетентных органов или суда о том, что из размещение законно. Однако активисты отказались выполнить требования краснодарцев, пишет 19 ноября "Блокнот-Краснодар".
Ранее жители упомянутых домов по улице Сормовской жаловались на стаи бродячих собак, которых подкармливают прямо на детских площадках жалостливые местные жительницы. По словам краснодарцев, одна из собак на площадку укусила девочку, информирует "Краснодар-медиа".
По данным краевого Роспотребнадзора, за девять месяцев текущего года в медицинские учреждения Краснодарского края обратились 10 696 человек из-за нападения собак. В Краснодаре таких обратившихся насчитали 2 304, пишет "Утренний Юг".
Ранее "Кавказский узел" писал, что кубанские зоозащитники возмутились постановлением губернатора Вениамина Кондратьева № 149 от 23 марта "Об утверждении порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Краснодарского края". Речь, в частности, идет о запрете на кормление и любые контакты с безнадзорными собаками и кошками, который вводится с 1 сентября, и запрет на оборудование мест для их содержания вне приютов - то есть картонных коробок для кошек и будок для собак. Также запрещается прикорм любых безнадзорных животных и их сокрытие от органов местного самоуправления. Юрист Наталья Каменская из Новороссийска потребовала в суде отменить запрет на кормление бездомных животных, и 17 октября губернатор Кубани отменил постановление об этом запрете.
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"Зоозащитники зафиксировали новую волну истребления собак в Сочи", "Зоозащитники назвали убийства собак в Баку следствием пробелов в законодательстве", "Зоозащитники просят легализовать приют в бывшей воинской части под Волгоградом".
Автор: "Кавказский узел"
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