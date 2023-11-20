20 ноября 2023, 00:30
Четверо жителей Дагестана оштрафованы за аватарки с флагами ИГ* в соцсетях
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Штрафы в размере от тысячи до полутора тысяч рублей и конфискация смартфона - такие наказания назначили суды в Дагестане жителям республики, разместившим символику запрещенной в России террористической организации.
Как сообщал "Кавказский узел", 17 ноября стало известно, что суд оштрафовал жителя Кизляра Эльнура Талибова на тысячу рублей за то, что он поставил на аватарку в мессенджере Whatsapp** флаг "Аль Каиды"*.
На дела о публикации экстремистской символики обратило внимание издание "Кавказ.реалии"***.
За флаг ИГ на аватарке в телеграме на полторы тысячи рублей оштрафован жителя Избербаша Тамирлан Магомедов. Магомедов вину признал, но суд прошел без его участия.
Штраф в тысячу рублей получил Рустам Эгизбаев из Хасавюрта за картинку с флагом ИГ*, которую он опубликовал в "Одноклассниках".
Такой же по размеру штраф за фото флага ИГ во "ВКонтакте" получил житель Кизилюрта Расул Идрисов, однако у него конфискован и смартфон Asus. Заседание суда прошло без его участия.
В таком же формате прошел суд и над жителем Кизилюртовского района Хасбулатом Муталимовым. За флаг ИГ в "Одноклассниках" он оштрафован на две тысячи рублей.
Статья о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций (статья 20.3 часть 1 КоАП РФ) предусматривает для граждан от 1 до 2 тысяч рублей штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток с возможной конфискацией предмета правонарушения.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале суд в Хасавюрте оштрафовал местного жителя Нуриддина Мададова за символику террористической организации.
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* террористическая организация, запрещенная в России судом.
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
*** включено в реестр иностранных агентов.
Автор: "Кавказский узел"