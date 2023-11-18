18 ноября 2023, 05:40

Дагестанец оштрафован за экстремистскую символику

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Суд в Кизляре оштрафовал местного жителя за флаг "Аль Каиды"* на аватарке в мессенджере.

Житель Кизляра Эльнур Талибов поставил на аватарку в мессенджере Whatsapp** флаг "Аль Каиды".

В суде, куда поступило его дело по статье о демонстрации экстремистской символики, он признался, что поставил фотографию на аватарку лишь потому, что она ему просто понравилась, а об экстремистском значении ее он не знал. Также Талибов заявил, что телефон, на котором был установлен мессенджер, он потерял, пишет 17 ноября "Кавказ.Реалии"***.

Суд оштрафовал Талибова на тысячу рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале суд в Хасавюрте оштрафовал местного жителя Нуриддина Мададова за символику террористической организации.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

*** включено в реестр иностранных агентов.

Примечание:

"Житель Дагестана оштрафован за экстремистскую символику в "Одноклассниках", "Жительница Грозного обвинена в публикации символики ИГ*", "Пацифистское высказывание обернулось для ингушского имама вызовом в военкомат".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 ноября 2023, 04:45

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