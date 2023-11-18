Дагестанец оштрафован за экстремистскую символику

18 ноября 2023, 05:40

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Суд в Кизляре оштрафовал местного жителя за флаг "Аль Каиды"* на аватарке в мессенджере.

Житель Кизляра Эльнур Талибов поставил на аватарку в мессенджере Whatsapp** флаг "Аль Каиды".

В суде, куда поступило его дело по статье о демонстрации экстремистской символики, он признался, что поставил фотографию на аватарку лишь потому, что она ему просто понравилась, а об экстремистском значении ее он не знал. Также Талибов заявил, что телефон, на котором был установлен мессенджер, он потерял, пишет 17 ноября "Кавказ.Реалии"***.

Суд оштрафовал Талибова на тысячу рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале суд в Хасавюрте оштрафовал местного жителя Нуриддина Мададова за символику террористической организации.