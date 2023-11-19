Контрактник из Сочи осужден за оставление воинской части

19 ноября 2023, 23:31

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К шести с половиной годам колонии приговорен контрактник из Сочи Александр Чечель за то, что дважды оставлял свою войсковую часть.

"Кавказский узел" сообщал, что после объявления мобилизации в сентябре 2022 года в Уголовный кодекс были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Контракт Чечель заключил 1 мая 2022 года и сразу был направлен на Украину. Позже он вернулся в пункт постоянной дислокации части, но 14 июня сбежал. До 29 ноября он жил в Ульяновске, Анапе, Пензе и Сочи, а затем вернулся к службе. Повторно Чечель сбежал 9 февраля. 17 июня его задержали в аэропорту Сочи. В это время он работал продавцом. В суде обвиняемый признал вину, но отказался от дачи показаний, сообщило 18 ноября издание "Кавказ.Реалии"*.

Сочинский гарнизонный суд счел смягчающими обстоятельствами его участие в спецоперации на Украине и "достижения в спорте", а также положительную характеристику со службы, следует из решения, опубликованного на сайте суда.

"Кавказский узел" также сообщал, что в октябре военный суд в Махачкале приговорил двух военных к пяти и пяти с половиной годам колонии за отсутствие в части более месяца. Суд в Нальчике за трехнедельное отсутствие на службе постановил приговорить военного к году заключения, а Астраханский гарнизонный суд вынес постановление об условном наказании контрактнику, который не явился на лечение в санаторий.

Напомним, Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания мобилизации, однако неизвестно, на какой период она объявлена, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. 28 октября 2022 года глава военного ведомства отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября 2022 года пресс-секретарь Путина.

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