Стали известны подробности административного дела Асият Магомедовой

19 ноября 2023, 00:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Кизляра Асият Магомедова была оштрафована по статье о дискредитации российской армии за просмотр украинских телеканалов и публикацию в Whatsapp* видеоролика о ситуации в Авдеевке.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября стало известно, что суд в Кизляре оштрафовал местную жительницу Асият Магомедову по статье о дискредитации российской армии.

На сайте Кизлярского городского суда Республики Дагестан 18 ноября было опубликовано постановление по административному делу Асият Магомедовой, которая была оштрафована по статье 20.3.3 КоАП РФ. В постановлении, впрочем, не указано, каков размер штрафа, но приводятся данные о том, что послужило причиной составления административного протокола.

В частности, утверждается, что Магомедова "в свободное время просматривает видеохостинг "Ютуб", где подписана на украинские каналы [приводится список телеканалов], на которых имеются видеоматериалы, дискредитирующие органы государственной власти Российской Федерации". Она разместила в статусе аккаунта мессенджера Whatsapp* видеоролик о ситуации в Авдеевке, на котором демонстрируется диалог украинского военнослужащего с несовершеннолетним ребенком, которого эвакуируют из города. Судя по титрам, отец ребенка остался в Авдеевке, где ведутся боевые действия.

В постановлении суда, которое обрывается на середине текста, не указано также, какова реакция Магомедовой на инкриминируемое ей административное правонарушение.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.