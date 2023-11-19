19 ноября 2023, 00:45

Стали известны подробности административного дела Асият Магомедовой

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Жительница Кизляра Асият Магомедова была оштрафована по статье о дискредитации российской армии за просмотр украинских телеканалов и публикацию в Whatsapp* видеоролика о ситуации в Авдеевке.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября стало известно, что суд в Кизляре оштрафовал местную жительницу Асият Магомедову по статье о дискредитации российской армии.

На сайте Кизлярского городского суда Республики Дагестан 18 ноября было опубликовано постановление по административному делу Асият Магомедовой, которая была оштрафована по статье 20.3.3 КоАП РФ. В постановлении, впрочем, не указано, каков размер штрафа, но приводятся данные о том, что послужило причиной составления административного протокола.

В частности, утверждается, что Магомедова "в свободное время просматривает видеохостинг "Ютуб", где подписана на украинские каналы [приводится список телеканалов], на которых имеются видеоматериалы, дискредитирующие органы государственной власти Российской Федерации". Она разместила в статусе аккаунта мессенджера Whatsapp* видеоролик о ситуации в Авдеевке, на котором демонстрируется диалог украинского военнослужащего с несовершеннолетним ребенком, которого эвакуируют из города. Судя по титрам, отец ребенка остался в Авдеевке, где ведутся боевые действия.

В постановлении суда, которое обрывается на середине текста, не указано также, какова реакция Магомедовой на инкриминируемое ей административное правонарушение.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Стали известны подробности дела о дискредитации военных сочинцем Никогосяном", "Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию", "Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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