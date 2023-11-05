05 ноября 2023, 20:00

Жительница Дагестана оштрафована по делу о дискредитации военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Кизляре приговорил к штрафу Асият Магомедову, признав ее виновной в дискредитации армии. Аналогичное административное дело Исы Капланова судья переадресовал в горсуд Каспийска.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Силовики составили протоколы о дискредитации армии на жителей Дагестана Ису Капланова и Асият Магомедову. Дела поступили в городской суд Кизляра, но Капланов добился переноса рассмотрения дела по месту своего жительства в Каспийск, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Иса Капланов и Асият Магомедова были обвинены по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточках их административных дел на сайте суда. Материалы обоих дел рассматривал судья Александр Августин.

Дело Магомедовой было рассмотрено по существу 1 ноября. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - говорится в графе "Результат события [заседания]" карточки дела. По состоянию на 19.55 мск 5 ноября, текст постановления судьи с подробностями обвинения в карточке дела не опубликован.

Дело Капланова судья постановил передать в другой суд, указано в карточке его дела. Поскольку подсудимый зарегистрирован и проживает в Каспийске, "территория которого не относится к юрисдикции Кизлярского городского суда, и оснований для отказа в удовлетворении его ходатайства не имеется", суд удовлетворил ходатайство Исы Капланова.

"Материал по делу об административном правонарушении в отношении него по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ направить в Каспийский городской суд РД для рассмотрения по подведомственности", - говорится в тексте определения, размещенного в карточке дела.

На сайте Каспийского горсуда, по состоянию на 19.55 мск 5 ноября, нет информации о поступлении дела Исы Капланова.

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Примечание:

"Стали известны подробности дела о дискредитации военных сочинцем Никогосяном", "Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию", "Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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