Комментарий о беспорядках в Махачкале стал поводом для доноса на Саиду Сиражудинову

17 ноября 2023, 05:50

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Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова привлекла внимание известной доносчицы после комментария об антисемитских акциях в Дагестане для одного из западных изданий.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии рейса из Израиля. Пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 13 ноября в суды Дагестана поступили 302 протокола по статье о нарушении порядка проведения акций в связи с этими беспорядками. Несколько молодых людей арестованы по уголовной статье о массовых беспорядках, но они не признают вину, 17 человек обжаловали свой арест.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Поводом для доноса от имени "Анны Коробковой" стал материал Deutsche Welle*, журналисты которого обратились к социологу Саиде Сиражудиновой за комментарием. Сиражудинова отметила, что автор доноса полностью исказила содержание ее комментария, пишет 16 ноября издание "Кавказ.Реалии"*.

"Сиражудинова приняла участия в эфире СМИ, чья работа прекращена властями России, то есть помогла этому СМИ нарушить российский закон и клеветать на специальную военную операцию", - цитирует издание текст доноса.

Сама Саида Сиражудинова отметила, что "Анна Коробкова" ранее уже писала на нее один донос, а этот случай стал вторым. "За самый мягкий и безобидный комментарий, даже текст не смогли процитировать. И опять непрофессионально, исказив и перевернув все наоборот. Это не первый донос, но это первая прямая попытка нанести вред", - сказала социолог, добавив, что экспертов со стойкими убеждениями подобные доносы не пугают.

Комментарий Сиражудиновой об антисемитских погромах в Махачкале цитируется в публикации Deutsche Welle от 31 октября. Социолог связала всплеск враждебного отношения к евреям с "тяжелой общей ситуацией в Дагестане": по ее оценке, "личные и социальные проблемы вместе с отсутствием перспектив вызвали накопленное чувство беспомощности" у жителей республики.

Вместе с тем Саида Сиражудинова отмечает, что погромы были инспирированы радикалами, "давно не жившими в Дагестане", тогда как в целом жителям республики антисемитизм не свойственен. В то же время она признала, что низкий уровень образования в Дагестане делает некоторых жителей региона уязвимыми для манипуляций и злонамеренных подстрекательств.

Иудеи жили на Северном Кавказе на протяжении многих столетий и внесли заметный вклад в культурную и социальную жизнь Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Кавказского узла" "Еврейские общины Северного Кавказа".

"Кавказский узел" писал, что в августе из-за доноса "Анны Коробковой" силовики вызывали на беседу известного ингушского адвоката Калоя Ахильгова.

"Анна Васильевна Коробкова" известна как автор многочисленных доносов на российских ученых, правозащитников и других людей, которые выступают в качестве экспертов в независимых медиа. Человек (либо коллектив людей), действующий под этим именем, характеризует себя как "профессиональный неоплачиваемый доносчик", сообщила 12 апреля антрополог Александра Архипова*, вступившая в переписку с "Коробковой". Сама "Коробкова" в письме Архиповой заявила, что отправила более 700 доносов только "за первый год специальной военной операции".

Доносчица утверждает, что просматривает все сюжеты медиа-иноагентов и выбирает мишенью спикеров, живущих в России. Цель - "создать атмосферу страха, при которой любой выступающий в СМИ-иноагенте начинает думать, не донесут ли на него его работодателю или властям". Мотивом своих действий "Анна Коробкова" назвала нежелание платить в будущем репарации Украине. Вместе с тем она заявила, что доносительство у нее "в крови", поскольку ее дед был "сексотом НКВД". Фактических доказательств того, что "Анна Коробкова" является реальным человеком и ее слова правдивы, журналисты до сих пор не обнаружили.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на эскалацию палестино-израильского конфликта в начале октября. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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