Адвокат Ахильгов сообщил о вызове в Центр "Э" из-за доноса

03 августа 2023, 03:11

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Поводом для доноса на адвоката Калоя Ахильгова стали его комментарии в медиа, признанных иностранными агентами. Автор доноса предлагала Ахильгову и его коллегам отказаться от выступлений в СМИ.

Адвокат Калой Ахильгов, известный, в частности, защитой лидеров ингушского протеста, сообщил 2 августа о вызове в центр "Э" из-за выступлений в медиа.

По словам Ахильгова, сотрудник центра "Э" вызвал его в управление силовой структуры и попросил дать объяснения в связи с одним из выступлений в СМИ. Речь шла о выступлении в эфире телеканала, который был признан иностранным агентом, а позже - нежелательной организацией. Выступление, о котором шла речь, состоялось еще до признания канала нежелательным, отметил адвокат.

Калой Ахильгов обратил внимание, что на беседу его вызвали из-за доноса "Анны Васильевны Коробковой". За несколько дней до вызова адвоката в ЦПЭ доносчица отправила на корпоративную почту его бюро письмо с предложением отказаться от выступлений в СМИ-иноагентах. "Кляузу на меня в ФСБ написала та самая Анна Коробкова", - написал Ахильгов в своем Telegram-канале.

Подробности своего разговора с силовиками Ахильгов не привел: по словам адвоката там не было «ничего особенного». «Комментировали то, о чем говорилось в доносе, что могу пояснить и тому подобное, все как обычно», - приводит его слова "Фортанга".

"Анна Васильевна Коробкова" известна как автор многочисленных доносов на российских ученых, правозащитников и других людей, которые выступают в качестве экспертов в независимых медиа. Человек, действующий под этим именем, характеризует себя как "профессиональный неоплачиваемый доносчик", сообщила 12 апреля антрополог Александра Архипова*, вступившая в переписку с "Коробковой".

Архипова к апрелю 2023 года обнаружила более 20 доносов от имени "Анны Коробковой" на своих коллег. Сама "Коробкова" в письме Архиповой заявила, что отправила более 700 доносов только "за первый год специальной военной операции".

Доносчица утверждает, что просматривает все сюжеты медиа-иноагентов и выбирает мишенью спикеров, живущих в России. Цель - "создать атмосферу страха, при которой любой выступающий в СМИ-иноагенте начинает думать, не донесут ли на него его работодателю или властям", цитирует письмо "Коробковой" Архипова* в своем Telegram-канале.

Мотив своих действий "Анна Коробкова" объяснила нежеланием платить в будущем репарации Украине. Вместе с тем она заявила, что доносительство у нее "в крови", поскольку ее дед был "сексотом НКВД". Фактических доказательств того, что "Анна Коробкова" является реальным человеком и ее слова правдивы, журналисты до сих пор не обнаружили.

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