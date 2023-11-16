Продлен срок ареста Губада Ибадоглу

16 ноября 2023, 15:03

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Суд в Баку на три месяца продлил срок ареста ученого и политика Губада Ибадоглу, проигнорировав доводы защиты об отсутствии веских доказательств его вины и ухудшении состояния, сообщила адвокат. В поддержку ученого выступили американские конгрессмены, призвав освободить Ибадоглу.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября суд отказался освободить ученого и политика Губада Ибадоглу из-под стражи под имущественный залог, а 3 ноября апелляционный суд оставил в силе это решение.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Так, 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали освободить его. В поддержку арестованного ученого выступали также Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных. 31 октября комиссия по правам человека Конгресса США и Госдепартамент США в очередной раз потребовали освободить Ибадоглу.

В Наримановском районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение представления следственного органа о продлении срока ареста председателя Азербайджанской партии демократии и благоденствия, ученого-экономиста Губада Ибадоглу, сообщила корреспонденту “Кавказского узла” адвокат ученого Зибейда Садыгова. "Следователь выдвинул ходатайство, а прокурор - представление о продлении срока предварительного заключения Губада Ибадоглу еще на три месяца. Они мотивировали это "необходимостью продолжения следственных мероприятий", и заявили даже о возможности выдвижения "новых обвинений", не конкретизировав, на чем основываются их предположения", - рассказала адвокат.

Ибадоглу заявил о необоснованности его уголовного преследования и политического характере дела, отметила Садыгова. "Мы, адвокаты также указали на то, что за четыре месяца веских доказательств для обвинений и содержания Ибадоглу следствие не представило. Мы также указали, что с учетом у него серьезных проблем со здоровьем продолжить следствие без содержания его под стражей. К сожалению, суд не внял доводами защиты и удовлетворил представление о продлении срока ареста на три месяца - до 23 февраля", - отметила адвокат.

По ее словам, защита подаст апелляцию на это решение.

Брат политика Галиб Байрамов указал на усугубление проблем со здоровьем у Ибадоглу. "Из-за протрузии, смещения позвоночных дисков, ущемления нервов, остеофита Губад испытывает сильные боли, которые по ночам еще более обостряются. Он долго не может уснуть, спит мало, из-за чего находится в изможденном и вялом состоянии. Боли в спине отдают в ноги и он с трудом ходит. Применение инсулина у Губада вызвало побочные действия. в частности сердцебиение увеличилось до 115-120 ударов в минуту", - сказал он. Он напомнил, что Губад Ибадоглу просил о визите невролога и эндокринолога, однако спустя две недели врачи так и не посетили арестованного.

В Наримановском районным суде подтвердили информацию о продлении срока ареста Ибадоглу.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы отказались прокомментировать состояние здоровья Ибадоглу, отметив, что эти вопросы относятся к компетенции главного медуправления Минюста. Однако в этом ведомстве также отказались от комментариев, сославшись на отсутствие полномочий предоставлять публичные комментарии о состоянии здоровье заключенных.

Между тем, высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена, отвечающий за Европу и Евразию, и как минимум три члена комитета Конгресса по иностранным делам в среду публично повторили призывы о немедленном освобождении из заключения Ибадоглу, сообщило 15 ноября агентство Turan.

"Этот вопрос неизменно находится в центре нашего внимания и мы настаиваем на его освобождении", - сказал помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен в ходе слушаний в Комитете Конгресса по иностранным делам 15 ноября.

В поддержку Ибадоглу выступил и член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Билл Китинг. "Права доктора Ибадоглу должны уважаться, я призываю обеспечить справедливое судебное разбирательство и обеспечить его необходимыми лекарствами", - подчеркнул он.

Конгрессмен-демократ Джим Коста в своем выступлении упомянул адресованное Госдепартаменту письмо конгрессменов с призывом рассмотреть дело Ибадоглу, который "находится в плену" в Азербайджане. "Мы должны потребовать его освобождения по гуманитарным соображениям", - сказал он.

Конгрессмен Брэд Шнайдер также коснулся дела Ибадоглу, отметив, что в зале находится его сын Эмин.

США настаивают на освобождении Ибадоглу, подчеркнул Джеймс О'Брайен. "Мы будем настаивать на этом, и мы будем делать то же самое по любому другому случаю нарушения прав человека в Азербайджане", - отметил он.

В сентябре ЕСПЧ принял постановление об обеспечительных мерах по делу Ибадоглу, обязав правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью и обследованием в специализированной гражданской клинике.

Напомним, 5 августа 52-летнему Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме. Ранее ему было предъявлено обвинение по статье 204.3.1 УК Азербайджана (оборот поддельных денег организованной группой). По этой статье ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

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